Okan Buruk, hakem kararlarına tepki gösterdi: 'Çok basit penaltı'

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu İstanbul Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Hakem performansını nasıl buldunuz? Bütün Türkiye'ye bunu sormak lazım. İki takıma da bunu sormak lazım. Herkesin mutsuz olduğu bir hakem performansı olabilir mi? Penaltı, kırmızı kart değil... Kolay fauller. Bu hakem performansını da konuşmak gerekiyor.

Maça iyi başladık. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın çıkmasıyla... Yine iyi işler yaptık ama ilk yarıdaki oyunumuzu kaybettik. Gole yaklaştık. Oyunun devamında hamlelerimiz önemliydi. Leao'yu kullanmak istiyoruz demiştim. Son 20 dakika o girdikten sonra olumlu işler oldu. Maçı kazanarak bitirdik. Burada kazanmak önemli.

Yediğimiz goller var. Penaltı olarak görmedim, çok basit oldu. Onu saymıyorum ama onun dışında verdiğimiz pozisyonlar vardı. Defansif performansımızı geliştirmeliyiz. Duran toplarda hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik. Burada da duran topta diziliş hatası yaptık. Final olarak kazandık ama defansif olarak... İlk 45 dakikada oyunu daha yukarıya çekmemiz gerekiyor."

LEMINA VE OSIMHEN AÇIKLAMASI

"Lemina'nın dün antrenmanda hafif bir kasık ağrısı vardı. Osimhen de bugün hissetti. Bunları görmek gerekiyor. MR'ları çekmek gerekiyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. İnşallah onları Şampiyonlar Ligi maçına yetiştiririz."