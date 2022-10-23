Okan Buruk isyan etti! 'Galatasaray'a karşı savaş başladı!'
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Burk maç sonrası adeta isyan etti. Buruk, 'Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız!' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
"Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik.
Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik."
Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik! Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!
Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok."
Video Haberler
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Kar yağışı için saat verildi
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- Yeni 'mücadele' arkadaşlarını iyi tanı Çelebi!
- Ünlü iş insanı yaşamını yitirdi