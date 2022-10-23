Okan Buruk isyan etti! 'Galatasaray'a karşı savaş başladı!'

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Burk maç sonrası adeta isyan etti. Buruk, 'Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız!' dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 22:35
Okan Buruk isyan etti! 'Galatasaray'a karşı savaş başladı!'
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları...

"Güzel giden bir oyundu. Türkiye'deki hakemlerin ana rolü, güzel giden şeyleri bozmak. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk, bu savaşta 2 puanımızı kaybettik.

Oyuncularım elimden geleni yaptı. Onlara tek kızgınlığım, son dakikadaki korner! Oyuncuların bazıları gereksiz şekilde ceza sahası içine gitti. Paslaşarak bitireceğimiz maçı, üzücü şekilde bitirdik."

Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik! Galatasaray'a karşı savaş başladı! Bu sadece hakemler değil! Dışarıda da görüyoruz. Savaşacağız! Merak etmesinler! Biz bu savaşta varız! Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar! Bu iş sadece burada kalmaz!

Hep söylüyoruz ama aynı hakemler bu işin içerisinde. İnşallah bir değişim olur ama çok ümidim yok."


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