Okan Buruk'tan 10 numara transferi açıklaması: 'Taraftarımızın içi rahat olsun'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bizim burada boş vaktimiz olmuyor. İki idmanın olmadığı bölümde de oyuncu seyrediyoruz, transfer çalışması yapıyoruz."

"TARAFTARLAR ÇOK HAKLI"

"Dolu dolu geçiyor transfer döneminde olduğumuz için. Devamlı aktif olmak zorundasınız, zaman zaman oyuncularla görüşüyorsunuz. Abdullah bey burada, devamla onunla beraberiz, bu toplantıları yapıyoruz."

"Taraftarımız her zaman haklı. En iyisini yapmaya çalışıyoruz, en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Başkan ve yönetimimiz bundan sakınmıyor. Taraftarımızın tepkilerini de anlayabiliyoruz. Bazen bazı oyuncular için beklemeniz gerekiyor."

"Otelin önüne çıktığımızda da devamlı 'transferler nerede?' diye soruyorlar. Çok haklılar, burada çalıştığımızı, boş durmadığımızı, en iyisini yapmaya çalıştığımızı bilsinler. En iyisi bazen süre alabiliyor."

10 NUMARA TRANSFERİ AÇIKLAMASI

"Taraftarımız, 'Galatasaray oyuncu almayacak mı, para harcamayacak mı?' şeklinde düşünmesinler. En iyisini yapmaya başkanımız çalışıyor. O konuda içleri rahat olsun."

"Kesinlikle oraya iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Onun dışında başka bir şey düşünmüyoruz!"

"10 numaraya iyi bir oyuncu almayı düşünüyoruz. İçeride yarış olacak, rotasyonlar olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de bizi iyi götürecek iki 11'imizin olması gerekiyor, bu şart!"

"TRANSFERDE ÖNCELİĞİMİZ..."

"Geçen sene şampiyon olduk ama bitti. Şu anda sezon başı kampındayız ve şu anda hiçbir şey kazanmış değiliz. Yeni sezon başladı, kazandığımız bir şey yok. Kazanacağımız çok şey var, sadece bunu düşünmemiz gerekiyor. Futbolda dün yok!"

"Türkiye'de Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger olmak çok ütopik bir şey. Elbette her zaman Galatasaray'da devam etmek isterim. İnşallah üst üste 5. şampiyonluğu da kazanırız. 5. şampiyonluğu alırsak 'Bir yere gideyim' demek yerine, Galatasaray'da 6. şampiyonluk ve Avrupa'da başarıyı hayal edeceğim."

"Önceliğimiz; hem 10 numara, hem sol kanat hem santrfor. Orta saha transferi yaptık zaten. Savunmaya da devamındaki alacağımız oyunculara göre takviye yapacak mıyız karar vereceğiz."

TARAFTARIMIZIN İÇİ RAHAT OLSUN"

"Taraftarımızın içleri rahat olsun. Tepkilerini anlıyoruz ve kabul ediyoruz. Bu süreçte en iyi transferleri yapacağımızı düşünsünler, bunun dışında başka bir şey düşünmesinler. İyi niyetli çalışma var."