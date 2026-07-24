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Okan Buruk'tan ayrılacak futbolcular için açıklama: 'Bugün oynayan birçok oyuncu...'

Okan Buruk'tan ayrılacak futbolcular için açıklama: 'Bugün oynayan birçok oyuncu...'

24.07.2026 23:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Okan Buruk'tan ayrılacak futbolcular için açıklama: 'Bugün oynayan birçok oyuncu...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monza maçının ardından yaptığı açıklamada "Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak" dedi.

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monza ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SONUÇTAN MUTLU DEĞİLİZ"

"Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik. Diğer oyunculara şans verdik ve bir yandan kadromuzu şekillendiriyoruz. Sonuçtan mutlu değiliz elbette. Bir sonraki hazırlık maçında milli oyunculara da yer vereceğiz. 1 hafta daha buradayız. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz."

"BİRÇOK OYUNCU BİZİMLE OLMAYACAK"

"Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil. Tam kadro çıkmak farklı bir şey. Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak. Dolayısıyla bu tarz maçları en az hasarla geçmemiz gereken maçlar olarak görüyorum." 

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