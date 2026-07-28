Okan Buruk'tan dikkat çeken Can Uzun açıklaması

Yaz transfer döneminde 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri Can Uzun. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta oynayan milli futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk transfer hakkında konuştu.

OKAN BURUK'TAN CAN UZUN AÇIKLAMASI

Sky Sports'a verdiği röportajda Okan Buruk, Can Uzun'un transferi için şunları kaydetti, "Onun çok ilginç bir oyuncu olduğu ortada. Özellikle Türk oyuncu olması nedeniyle daha da anlamlı. Her şeyin mantıklı olması gerekiyor, Can Uzun örneğinde de durum böyle. Çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz" dedi.

Buruk ayrıca, "Tüm taraflar için şartlar oluşursa bu transferi elbette düşünebiliriz. Ama elbette, mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

CAN UZUN'UN KARİYERİ

Einrtacht Frankfurt'a 2024'te Nürnberg'den transfer olan Can Uzun, Alman ekibinde geçtiğimiz sezon 28 maçta süre alırken 10 gol ve 6 asist kaydetti. Milli futbolcu kariyerinde daha önce Ingolstadt ve Regensburg formalarını da giymişti.