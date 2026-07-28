Cumhuriyet Gazetesi Logo
Okan Buruk'tan dikkat çeken Can Uzun açıklaması

Okan Buruk'tan dikkat çeken Can Uzun açıklaması

28.07.2026 15:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Okan Buruk'tan dikkat çeken Can Uzun açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, adı bir süredir sarı-kırmızılı takımla anılan milli futbolcu Can Uzun hakkında açıklamalarda bulundu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yaz transfer döneminde 10 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri Can Uzun. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta oynayan milli futbolcuyla ilgilenen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk transfer hakkında konuştu.

OKAN BURUK'TAN CAN UZUN AÇIKLAMASI

Sky Sports'a verdiği röportajda Okan Buruk, Can Uzun'un transferi için şunları kaydetti, "Onun çok ilginç bir oyuncu olduğu ortada. Özellikle Türk oyuncu olması nedeniyle daha da anlamlı. Her şeyin mantıklı olması gerekiyor, Can Uzun örneğinde de durum böyle. Çok iyi bir kulüple sözleşmesi var, bunu kabul etmeliyiz" dedi.

Buruk ayrıca, "Tüm taraflar için şartlar oluşursa bu transferi elbette düşünebiliriz. Ama elbette, mantıklı olması ve karşılıklı saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

CAN UZUN'UN KARİYERİ

Einrtacht Frankfurt'a 2024'te Nürnberg'den transfer olan Can Uzun, Alman ekibinde geçtiğimiz sezon 28 maçta süre alırken 10 gol ve 6 asist kaydetti. Milli futbolcu kariyerinde daha önce Ingolstadt ve Regensburg formalarını da giymişti.

İlgili Konular: #galatasaray #okan buruk #transfer #Can Uzun

İlgili Haberler

Lucumi transferinde Galatasaray ve Beşiktaş'a flaş rakip
Lucumi transferinde Galatasaray ve Beşiktaş'a flaş rakip Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jhon Lucumi için Como'nun devreye girdiği iddia edildi.
Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart
Kaderini Dünya Kupası'nın genç yıldızı belirleyecek: Galatasaray'ın Reijnders transferi için Manchester City'den tek şart Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmaları devam eden Galatasaray'ın Manchester City forması giyen Hollandalı yıldız Tijjani Reijnders'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Öte yandan İngiliz ekibin ayrılığa izin vermesi için bir şartının olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yapılacak
Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı yapılacak Galatasaray'da temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak.