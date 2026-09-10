Okan Buruk'tan hakeme sert tepki: 'Her şeyiyle aleyhimize çalıştı'

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Sporting ile deplasmanda karşılaştı.

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Girdiğimiz pozisyonlar, rakibi sahasına yasladık. Kolay bir gol yedik her şey iyi giderken. Kalemize gelen tek top gol oldu. 1-1, okey."

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI..."

"İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü."

"Duran toptan 3. golü yedik. 80'de değişiklikleri yaptık. Rakip yarı sahaya daha çok yerleştik ama çok üretken bir oyun olmadı. O bölümlerde de biraz daha sakin kalıp yine maçı çevirebileceğimizi düşündük. Yediğimiz penaltı golü bizi mental olarak çok düşürdü. Buradan çıkarmamız gereken, o kırılganlığı, geçen sene de Frankfurt maçında her gelen top gol olmuştu. Bugün de penaltıdan sonra o kırılganlığı yaşadık. Sahneye çıkmamız gerekiyor. İlk maçımızdı. Belli bölümü çok iyi baskın oynadık. Rakip 1 tane korner atmış. Maç genelinde üstünlüğü kurduk ama dediğim gibi 2-1'den sonra özgüvenimizi yükseltip kazanmaya çalışmamız gerekirdi."

HAKEM HER ŞEYİYLE ALEYHİMİZE ÇALIŞTI"

"Üzgünüz bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde de, oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı."

"Çok rahat 3 puan alabilirdik. Üzüntüm şu, güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. 3-0'ı bulabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. 2-1'den sonra kırıldık..."

"RAKİBİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

"Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Bu sözlerin onlarla alakası yok. Bu hakem yönetiminin onlarla alakası yok. Bir çok net kırmızı kart, olmayan bir penaltı ile maça net müdahale etmiş bir hakem var. VAR hakemi keşke stada gelseydi, hiçbir şeye karışmadı."