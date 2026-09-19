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Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi: 'Hakem beni isteyerek attı'

Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi: 'Hakem beni isteyerek attı'

19.09.2026 22:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Okan Buruk'tan kırmızı kart tepkisi: 'Hakem beni isteyerek attı'

Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 kaybeden Galatasaray'da Okan Buruk kırmızı kart gördü. Buruk, yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 kaybetti. Karşılaşmada Okan Buruk kırmızı kart gördü. Deneyimli çalıştırıcı maçın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

Okan Buruk, "Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim asla hakaret etmedim kötü söz söylemedim beni isteyerek attı" dedi.

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde ligdeki en farklı mağlubiyetini aldı.

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