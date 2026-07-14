Okan Buruk'tan Mauro Icardi sorusuna yanıt! Galatasaray'da kalacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten deneyimli teknik direktör, "İyi dinlendik. Oyuncular tekrar buraya motive şekilde geldi. Sezona başlamak çok güzel. İlk seneye kadar gittiğimizdeki heyecanı, tutkuyu aynı şekilde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın yeni sezona aynı istek ve motivasyonla hazırlandığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Aynı istek, iştah ve ruhla sezona başladık. Bunu da milli oyuncularımız da geldikten sonra ortaya koyacağız. Üst üste 5. şampiyonluk hedefimiz var. Bu mottoyu unutmamamız gerekiyor. Önemli bir sene. Yavaş yavaş izinli olan oyuncular da geliyor, sadece milli oyuncular kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Fatih Terim'in görev süresini geride bırakmasının kendisi için büyük anlam taşıdığını belirten Okan Buruk, "Çok güzel denk geldi, Galatasaray Lisesi'nin kuruluşuyla denk geldi. Benim için çok büyük manevi bir mutluluk. Sadece burada olmak değil, bu 4 seneyi çok güzel başarılarla geçmek, Galatasaray taraftarının başını hep dik bir şekilde gezdirmek... Yaz tatilinde bile insanların bize geri bildirimi çok değerli. Bunu hiçbir şeyle satın alamazsınız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da geçirdiği yılların kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Ben Galatasaray'ın kapısından 11 yaşında girmiş bir Galatasaraylı olarak, 4 seneyi tamamladım ve 5. seneye başladım. Hiçbir rekoru düşünerek kırmıyorsunuz, her maça, her kupaya odaklanarak Galatasaray rekorlar kırıyor. Belki ileride tekrar bir Galatasaraylı teknik adam bu rekoru kırar" dedi.

Son dört sezonda önemli bir başarı hikayesi yazdıklarını ifade eden Buruk, "Bu 4 seneye bakınca, bence çok önemli bir yol katettik. Galatasaray'ın teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum. 5. şampiyonluk için çok heyecanlıyım" değerlendirmesinde bulundu.

"HEM LİGİ HEM ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GÖTÜRMEK EN ZORU"

Geride kalan sezonun en zorlu şampiyonluk olduğunu dile getiren Okan Buruk, "Her senenin başka bir hikayesi var, her yıl başka bir senaryo yaşıyorsunuz. Her sene bir hedef koyduk, bu sene de söyledim. Son sene Şampiyonlar Ligi ile birlikte, 12 tane Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. O yarışın içerisinde hem ligi götürmek hem de şampiyon olmak belki bence en zoruydu" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi ile Süper Lig'i birlikte götürmenin kolay olmadığını vurgulayan deneyimli teknik direktör, "O Şampiyonlar Ligi'nin hem stresi hem de sertliği var. Tekrar toparlanmanız var, lig maçına çıkmak var. Oyuncuları adapte etmeniz gerekiyor. İster istemez rotasyonlar yaptık. İkisinde birden yarışmak kolay değil. Bütün dünya bunu yapıyor zaten. Minimum zararlı bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Sezon içinde yaşanan sakatlık ve cezaların planlarını etkilediğini belirten Buruk, "Kasım-aralık arasında sakat ve cezalar aynı anda denk geldi ve kadro kurmakta zorlandık. Ama devre arasında transferlerle çok fazla alternatifimiz oldu. İnşallah bu sene de bunu daha iyi bir şekilde planlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"AYNI HEYECANI YAŞAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Galatasaray taraftarına karşı büyük bir sorumluluk hissettiklerini belirten Okan Buruk, "Galatasaray taraftarına karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var, en büyük motivasyonumuz bu" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışının kendisini ve oyuncularını sürekli diri tuttuğunu söyleyen deneyimli teknik direktör, "Yarış da oyuncuları ve beni çok dinamik, motive tutuyor. Tekrar bir sezona başlamak, 5. şampiyonluğa başlamak, aynı heyecanı yaşamak çok önemli" dedi.

"OYUNCULARIM HEP KAZANMAK İSTİYOR"

Takımdaki kazanma arzusuna vurgu yapan Buruk, "Oyuncu kimliğimiz de çok önemli. Oyuncularımız hep kazanmak istiyor. Bunu 4 senede de gösterdik, bu sene de göreceğiz" diye konuştu.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasına da değinen sarı-kırmızılı teknik direktör, "Sezonu en iyi şekilde götürecek bir kadro derinliği oluşturmamız gerekiyor. Bunu da net bir şekilde yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı kuralındaki değişikliğin transfer planlamasını etkilediğini belirten Okan Buruk, "Yabancı kuralının değişmesiyle birlikte yeni bir planlamaya ihtiyaç doğdu. Bu planlama da hemen hızlı yapılabilecek bir plandan çok, nereye, hangi yaş kontenjanından bir oyuncu alacağız, nereye Türk bir oyuncu alabilirize geldi" ifadelerini kullandı.

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Transfer çalışmalarına da değinen deneyimli teknik direktör, "Uzun zamandır herkesin bildiği bir şey, Icardi'nin kalıp kalmayacağı. Başkanımız operasyonu yönetiyor. Başkanımız bir teklif sundu, onunla ilgili bir gelişme olmadı. Yavaş hareket etmemize neden olan şeylerden biri bu" dedi.

Mauro Icardi'nin takım içindeki durumuna da değinen Buruk, "Hiçbir oyuncu yedek kaldığı için mutlu olmaz. Icardi için de öyle. Bu kadar özel bir oyuncunun oynamadığında mutsuz olması kadar doğal bir şey yok ama Galatasaray, Galatasaray'ın başarısı her şeyin önünde" diye konuştu.

Arjantinli golcünün profesyonelliğine vurgu yapan Buruk, "Icardi de çok fazla maç oynadı geçen sene. Hiçbir zaman en ufak bir saygısızlığı olmadı. Bizim için çok önemli, değerli. Dört sene içerisinde inanılmaz katkı verdi. Belki üçüncü seneyi saymazsak, sakatlık sonrası çok fazla burada olmadı ama diğer şampiyonluklarda önemli rol oynadı. Herkesin sevdiği, değer verdiği bir oyuncu. Ondan hiçbir zaman olumsuz bir şey görmedik. Oynamadığında mutsuz oluyordu ama bundan doğal bir şey yok. Her oyuncu için çok zor. Futbolda böyle. Oyuncularımızdan hiçbir zaman saygısızlık olacak bir şey görmedim bu zamana kadar" değerlendirmesinde bulundu.

"SÜRE GEÇTİKÇE BİZİM İÇİN ZOR OLUYOR"

Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Bu süreci başkanımız yürüttü. Bir teklif yaptık. Yaptığımız teklif, devam etmesini istiyoruz anlamını taşıyor. Süre geçtikçe bizim için zor oluyor. Ama bir yandan da hep söylüyorum. Aksiyon almamız gereken durumlardan biri" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinin uzamasının planlamayı etkilediğini belirten deneyimli teknik direktör, "Bir oyuncuya teklif yapıyorsanız, onun burada olmasını istiyorsunuz anlamına geliyor. Bundan sonraki sürece de bakmak gerekiyor. Aradan da çok uzun bir süre geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, hücum hattındaki ayrılıkların ardından birçok alternatif üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Onun dışında belirlediğimiz, ilgilendiğimiz çok fazla opsiyon var. Hücum hattından bizde kiralık oynayan iki oyuncu gitti. Sacha Boey kiralık gelmişti, o kulübüne döndü. Belirlediğimiz, görüştüğümüz oyuncular var. Dediğim gibi bizim için komplike bir transfer dönemi oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"KADRO GENİŞLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

Yeni sezon öncesinde kadro derinliğinin önemine vurgu yapan Buruk, "Eksik bölgeleri güçlendirmek bizim için çok önemli olacak. Elimizde iyi bir kadro var. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı da oynayan bir takım var. Burayı da geliştirmek, oyuncuları yarıştırmak gerekiyor. Rekabeti yakalamak gerekiyor. Çok fazla maç oynadığımız için kadro genişliği çok önemli olacak" diye konuştu.

Takımdaki rekabete dikkat çeken Buruk, "Buraya gelen herkes ilk 11 oyuncusu ama herkes oyuncu da yedek kalabilir" ifadelerini kullandı.

Yoğun fikstür nedeniyle geniş kadroya ihtiyaç duyduklarını belirten sarı-kırmızılı teknik adam, "Kadro genişliği çok önemli. Ocak sonuna kadar olan yoğun maç trafiğini çok fazla oyuncuyla oynamak önemli, ondan sonra da karar vereceğiz" dedi.