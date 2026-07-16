Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye duygusal veda

Mauro Icardi'nin 4 yıllık Galatasaray kariyeri sona erdi. Arjantinli futbolcuya sözleşme uzatma teklifi yapılmıştı ancak sonuca ulaşmadı. Bunun üzerine sarı kırmızılılar veda paylaşımı yaptı.

'SENİ ÇOK SEVİYORUZ KRAL'

Kulübün açıklamasının ardından teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncu için veda mesajı yayınladı.

Mauro Icardi'ye teşekkür eden Okan Buruk, "Vedalar her zaman zordur ama Galatasaray tarihine adını yazdırmış, son 4 yılda birlikte kupalar kazanıp ligi domine ederek önemli rekorlar kırdığımız bir futbol ikonuna veda etmek benim için daha zor oluyor. Bir nesli Sarı-Kırmızılı renklere gönülden bağladığın, taraftarlarımızın aşkı olduğun ve camiamızda unutulmaz izler bıraktığın için hem Galatasaray teknik direktörü hem de bir Galatasaray taraftarı olarak sana teşekkür ediyorum. Galatasaray ailesi olarak bugün çok özel bir futbolcuya veda ediyoruz ancak biliyorum ki Mauro Icardi her zaman bu camianın önemli bir ferdi olarak yer almaya ve dünyanın her yerinde kulübümüzü gururla temsil etmeye devam edecektir. Seni çok seviyoruz kral" ifadelerini kullandı.

77 GOL İLE HAGI'NİN REKORUNU KIRMIŞTI

2022-23 sezonunun ekim ayında PSG'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda 10 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-kırmızılı formaya imza attı.

Galatasaray'da geçirdiği 3,5 sezonda 3 kez Süper Lig ve birer kez Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası zaferi yaşayan Icardi, aynı zamanda 2023-2024 sezonunda attığı 25 golle gol krallığı yaşadı.

Deneyimli forvet, Cimbom ile çıktığı toplam 134 maçta 77 kez fileleri havalandırmayı da başararak Gheorge Hagi'nin 72 gollük rekorunu kırmıştı.