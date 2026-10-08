Okan Buruk'tan Torreira ve Sanchez kararı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, milli takımından çarşamba günü dönen Lucas Torreira ile bugün (Perşembe) İstanbul'da olacak Davinson Sanchez'in durumunu düşünüyor.

Çarşamba sabaha karşı Peru'ya karşı oynadıkları maçta 90 dakika sahada kalan Kolombiyalı stoper Sanchez'in telefonda görüştüğü hocasına kendisini iyi hissettiğini ve cuma günkü Kasımpaşa karşılaşmasında görev yapabileceğini söylediği belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Okan Buruk'un risk almak istemediği ve onun yerine Mario Lemina ile başlamayı planladığı kaydedildi.

52 yaşındaki teknik adamın, Lucas Torreira'yı da dinlendireceği ifade edildi.