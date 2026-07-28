Okan Buruk'tan transfer açıklaması: 'Elit oyuncu almak istiyorsanız...'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Venezia ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Burada bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok fazla skora bağlı kalmamak gerekiyor. Milli oyuncular için 7 gün oldu. Bugün süre vermek için bile erken ama hem oynamak istediler, 45'te çıkarır mıyız diye düşündük, 60'ta çıkardık."

"BURALARI SAKATLIKSIZ GEÇİRMEK ÖNEMLİ"

"Savunma arkası koşular lazım. O tür koşular yapacak oyunculara ihtiyacınız oluyor. Gabriel Sara girdikten sonra 1-2 tane denedi. Adam adama oynayan takımlara karşı koşucu oyuncular önemli oluyor."

"Bu hafta bizim için geçiş haftası. 3 gün daha buradayız. Yoğunluğu artıracağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Rennes maçı öncesi yoğunluğu biraz azaltıp o maça daha iyi şekilde çıkacağız. Buraları sakatlıksız geçirmek önemli. Sonuçlara çok fazla takılmadan, kadro yapısını değerlendirmek için de bu maçlar bizim için fırsat."

"Bugün üzerinde düşünmemiz gereken konu, çok fazla kolay pozisyon vermemiz oldu. Yorgunluk ve yüksek şiddetli antrenmanlar da elbette etken ama defansif anlamda pozisyon alma konusuna daha çok çalışmalıyız. Dediğim gibi bugün kolay pozisyonlar verdik. Maçın başında ve son bölümünde gördük. Bu kadar kolay pozisyonlar vermek bu seviyede, düşüneceğimiz tartışacağımız bir durum."

"TRANSFERLERİ BİR AN ÖNCE YAPIP GELMEYİ İSTERDİK"

"Bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Oyun olarak da tabii ki hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız."

"Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz, transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi hepimiz isterdik yani. Bu baskı oluşmasından tabii ki mutlu değiliz yani."

"Hep söylüyorum; transfer böyle marketten gidip, bu üçünü aldım diyebileceğiniz bir şey değil. Oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek gerekiyor. Sizin istediğiniz bir kalitede oyuncu olması gerekiyor."

"BİZ TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Fiyat olarak da dünya futbolunda acayip yükselen bonservis fiyatları var. 100 milyon, 120 milyon Euro bandında transferler yapılıyor."

"Hep şunu söylüyoruz; bilinmesini istiyorum, biz transfer yapacağız. En kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadroya katacağız. Eksik olduğumuzu biliyoruz."

"Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de normal ama biz transfer yapacağız."

"ELİT OYUNCU ALMAK İSTİYORSANIZ..."

"Burada sabır tabii ki gerekiyor ama en önemlisi doğru oyuncuları almamız."

"Bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız bazen zaman alıyor, kolay olmuyor."