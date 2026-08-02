Okan Buruk'tan transfer mesajı: 'Hepimizin ortak noktası...'

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rennes ile oynadığı hazırlık maçından 3-3 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, son 4 hazırlık maçından 1 galibiyet alabildi.

Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Hazırlık dönemi geçiriyoruz. Hazırlık maçlarında birçok takım daha kolaydan başlar, daha kolayını oynamaya çalışır ama biz böyle iddialı zor maçlar seçmeye çalıştık."

"OYUNCULARIMIZ YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL"

"Rennes de güçlü bir takım. Onlara karşı oynamak kolay değil. Biz de hazırlanma sürecindeyiz zaten. Belki Villlarreal maçı bizim için ölçü olabilecek bir maç."

"Oyuncularımız yüzde 100 hazır değil. Yüzde 100 performans beklemek çok hayal olur."

"Genel olarak oyuncularımın isteklerinden, konsantrasyonlarından ve tutkularından dolayı mutluyum. Bu bizi daha başarılı sezona doğru götürecek."

"ZATEN TRANSFER YAPACAĞIZ"

"Çok konuştuk zaten, bu çok açık ve net. Zaten transfer yapacağız. Ben söylüyorum, başkanımız söylüyor, yöneticilerimiz söylüyor. Hepimizin ortak noktası transfer. Çok haklılar, bir an önce gelsin istiyorlar. Bununla ilgili bir çaba var, bunu deyince bana da kızıyorlar."

"'Sen de tepkini ver' diyorlar. Burası Galatasaray. Galatasaray'a sahip çıkmamız gerekiyor. Bu baskı da doğru. Ama iyi niyetli bir çalışma var."

"EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

"Galatasaray'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Bu kadroya iyi oyuncular katmanız gerekiyor. Amacımız yeniden iyi oyuncuları kadromuza katmak. Hiç merak etmesinler, eksiklerimizi tamamlayacağız. Kimsenin şüphesi olmasın."

"Sezona yine güçlü bir şekilde başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde güçlü maçlar oynayacağız. Onlara söz veriyorum. Biz yine her zaman olduğu gibi yine göstereceğiz. İyi bir kadro kuracağız. İyi bir sene geçireceğiz. Hiç soru işaretleri olmasın."