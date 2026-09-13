Okan Buruk'tan VAR tepkisi: 'Ben olsam hakemliğini bitiririm'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Kocaelispor maçının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Sporting Lizbon maçı için de hakem tepkisinde bulundu.

"BEN OLSAM HAKEMLİK HAYATINI BİTİRİRİM"

Okan Buruk, "Sporting maçındaki VAR hakeminin ben olsam hakemlik hayatını bitiririm" dedi. Başarılı teknik direktör, "Sporting maçında tartışılmaz bir kırmızı kart vardı. Çağırmayan Alman hakemin adını unuttum. Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz (Gülerek). Ben olsam o hakemin hakemliğini bitiririm" diye konuştu.

Christian Dingert

GALATASARAY'DAN ŞİKAYET KARARI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting Lizbon'a deplasmanda 3-1 kaybetmişti. Bu maçta Norveçli hakem Espen Eskas düdük çalmış ve Alman hakem Christian Dingert VAR'da görev almıştı.

Galatasaray, maçın ardından Norveçli hakem Eskas için UEFA'ya şikayet kararı almıştı.