Okan Buruk'tan mesaj: Galatasaray teknik direktörü olmak istiyorum
Galatasaray'ın efsane oyuncularından Okan Buruk, NTV Spor'un Kırılma Anı programında hayalini açıkladı. Tecrübeli çalıştırıcı efsanesi olduğu takımı çalıştırmak istediğini söyledi.
Okan Buruk, NTV Spor'da Kırılma Anı programına konuk oldu. Genç çalıştırıcı, Galatasaray teknik direktörlüğü için "Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum" dedi.
Efsanesi olduğu takımı çalıştırmak istediğini söyleyen Buruk şu ifadeleri kullandı:
"2013'ten beri tek başıma çalışıyorum. Birçok takımı çalıştırdım. Galatasaray'a birçok kez rakip oldum. Duygularınızı belirtmeyi o anlamda doğru bulmuyorum. Taraftara şirin görünmek değil. Bir futbol adamıyım. Zirveye çıkmak istiyorum. Çok çaba harcadım. En dipten geldim. Şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak, Galatasaray'ın teknik direktör olmayı kendime yakıştırdım, istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek önemli. Sokak bir ayna. Sokaktan size insanlar gittiğiniz her yerde size olan sevgisini, ilgisini mesleki anlamda gösteriyor. Birçok yerden, Galatasaray'dan bunu duyabilmek çok değerli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Doğru zamanda olacaksa olsun. Bu çok önemli benim için. Doğru zamanın geldiğini de düşünüyorum."
HER İKİ ADAYLA DA GÖRÜŞECEK
Uzun süredir verdiği mesajlarda karşılık beklemeden Galatasaray'ın başına geçebileceğini vurgulayan Okan Buruk, birçok takımdan teklif almasına karşın beklemeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın başına geçmeyi fazlasıyla arzulayan Buruk'un önümüzdeki günlerde her iki adayla görüşme yapacağı da gelen haberler arasında.
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