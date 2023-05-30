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Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler!

Süper Lig'de 23. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, açıklamalarda bulundu. Buruk, "Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımızla bunu yaşadık. Bana nasip oldu. İnanılmaz büyük bir mutluluk. Çok duygusalım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.05.2023 - 22:23
Okan Buruk'tan şampiyonluk sonrası ilk sözler!
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı hocanın sözleri şu şekilde:

"Çok duygusal bir an yaşıyorum. Galatasaray'ın teknik direktörü olarak şampiyon oldum. Büyük Galatasaray taraftarını tebrik ediyorum. Savaştık. Çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki ssene devamı gelir."

DERBİ MESAJI

"Çok farklı bir duygu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarımızla bunu yaşadık. Bana nasip oldu. İnanılmaz büyük bir mutluluk. Çok duygusalım."

"Kutlamak Galatasaray taraftarının hakkı. Sezonu derbiyi kazanarak bitireceğiz. Tek hedef bu."


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