Okan Buruk’tan taraftarın Muslera’ya gösterdiği tepkiye yorum

17 Eylül 2022 Cumartesi, 13:52

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor’u sahasında 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray milli araya moralli girdi.

Maçın ikinci yarısında oyun 1-1 devam ederken stadı dolduran Galatasaray taraftarından Muslera’ya tepki geldi. Topu oyuna hızlı sokamayan Uruguaylı file bekçisine uğultuyla tepki gösteren taraftar, hızlı atağa çıkamadıkları için sinirlendi.

Yaklaşık 10 dakika sonra bir benzer pozisyonda Muslera kanatlardan kaçan arkadaşlarını hemen göremediği için taraftar tepki gösterdi. Çıkan uğultuya ilk önce tepki göstermeyen Muslera, kale arkasındaki tribünlere iki kez dönerek bağırdı ve elleriyle tepkisini sert şekilde gösterdi.

OKAN BURUK'TAN YANIT GELDİ!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Buruk’a Muslera ile tribünün birbirlerine karşılıklı olarak tepki gösterdiği durum soruldu. Okan Buruk şu ifadeleri kullandı:

"Benim gördüğüm, taraftar 1-2 pozisyonda Muslera’nın hızlı başlamasını istedi. Topu elden çıkarma durumu oluşmayınca oyuncu istediği gibi başlayamıyor tabi ki. Oyuna başlaması için çok emin olması lazım sonuçta kalecinin. Onunla ilgili bir problem oldu herhalde. Taraftar hep dikine oyun, öne oyun, gol atan bir takım istiyor bunda da çok haklılar. Bu oyunu son iki haftada çok öne çıkarmıştık. Bugün yine bölüm bölüm öne çıkardık. Taraftarı mutlu etmek istiyoruz oyun olarak…"