Old Firm derbisinde gülen taraf Rangers!

İskoçya Premiership'in 7. haftasındaki Old Firm derbisinde Rangers, Celtic'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Celtic Park'ta oynanan karşılaşmada Rangers'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ryan Don Naderi kaydetti.

Derek McInnes yönetimindeki konuk ekip, ilk yarıda bulduğu golün ardından skor üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı. Celtic'in ikinci yarıdaki değişiklikleri sonucu değiştirmeye yetmedi ve Rangers sahadan üç puanla ayrıldı.

RANGERS'TAN İKİNCİ DERBİ GALİBİYETİ

Öte yandan Rangers, 13 Eylül'de Celtic ile oynadığı Lig Kupası maçında da ezeli rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçla üst üste beşinci galibiyetini alan Rangers, puanını 16'ya yükselterek lider Celtic ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Sezonun ilk yenilgisini yaşayan Celtic ise 18 puanda kaldı.