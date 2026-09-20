Cumhuriyet Gazetesi Logo
Old Firm derbisinde gülen taraf Rangers!

Old Firm derbisinde gülen taraf Rangers!

20.09.2026 17:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Old Firm derbisinde gülen taraf Rangers!

Rangers, İskoçya 1. Futbol Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Celtic'i 1-0 mağlup etti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İskoçya Premiership'in 7. haftasındaki Old Firm derbisinde Rangers, Celtic'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Celtic Park'ta oynanan karşılaşmada Rangers'a galibiyeti getiren golü 33. dakikada Ryan Don Naderi kaydetti.

Derek McInnes yönetimindeki konuk ekip, ilk yarıda bulduğu golün ardından skor üstünlüğünü maç sonuna kadar korumayı başardı. Celtic'in ikinci yarıdaki değişiklikleri sonucu değiştirmeye yetmedi ve Rangers sahadan üç puanla ayrıldı.

Image

RANGERS'TAN İKİNCİ DERBİ GALİBİYETİ

Öte yandan Rangers, 13 Eylül'de Celtic ile oynadığı Lig Kupası maçında da ezeli rakibini 3-0 mağlup etmişti.

Bu sonuçla üst üste beşinci galibiyetini alan Rangers, puanını 16'ya yükselterek lider Celtic ile arasındaki farkı 2'ye indirdi. Sezonun ilk yenilgisini yaşayan Celtic ise 18 puanda kaldı.

İlgili Konular: #Derbi #Celtic #rangers fc #Old Firm

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'tan da yayıncı kuruluşa tepki: 'Tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatılmıştır'
Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş'tan da yayıncı kuruluşa tepki: 'Tarihi ve somut bir hukuki süreç başlatılmıştır' Beşiktaş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayınlanmasına tepki gösterdi ve yayıncı kuruluş için geçen hafta suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi: 'Neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?'
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Okan Buruk tepkisi: 'Neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?' Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta aktarılmasına tepki gösterdi.
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Eyüpspor | 2026-2027 sezonu Süper Lig 6. haftası
CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Eyüpspor | 2026-2027 sezonu Süper Lig 6. haftası Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...