Olimpiu Morutan, dün İtalyan gözlemciler tarafından takip edildi
Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan, dün akşamki maçta İtalyan gözlemciler tarafından takip edildi.
Dün akşam Marsilya'daki Velodrome Stadı'nın tribünlerinde Galatasaraylı bazı oyuncular, Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından yerinde takip edildi.
Bunlardan birisi de Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'dı.
İTALYANLAR'DAN YAKIN TAKİP
Ligdeki son Göztepe karşılaşmasında harika bir gole imza atan ve Marsilya deplasmanında da takımın hücumdaki kilit isimlerinden olan genç yetenek, İtalyan kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.
Önümüzdeki Milli arada Romanya Milli Takımı forması da giyecek olan Morutan'ın yükselen değeri, Sarı-Kırmızılılar'ın doğru bir yatırım yaptığına şimdiden işaret ediyor. Ancak Rumen oyuncunun dün gece Marsilya karşısındaki performansı, vasatı aşamadı. Buna rağmen temsilcilerin Morutan'ı takibi sürdüreceği öğrenildi.
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