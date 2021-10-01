Olimpiu Morutan, dün İtalyan gözlemciler tarafından takip edildi

01 Ekim 2021 Cuma, 10:44

Dün akşam Marsilya'daki Velodrome Stadı'nın tribünlerinde Galatasaraylı bazı oyuncular, Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından yerinde takip edildi.

Bunlardan birisi de Galatasaray'ın yeni transferi Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'dı.

İTALYANLAR'DAN YAKIN TAKİP

Ligdeki son Göztepe karşılaşmasında harika bir gole imza atan ve Marsilya deplasmanında da takımın hücumdaki kilit isimlerinden olan genç yetenek, İtalyan kulüpler tarafından yakından takip ediliyor.

Önümüzdeki Milli arada Romanya Milli Takımı forması da giyecek olan Morutan'ın yükselen değeri, Sarı-Kırmızılılar'ın doğru bir yatırım yaptığına şimdiden işaret ediyor. Ancak Rumen oyuncunun dün gece Marsilya karşısındaki performansı, vasatı aşamadı. Buna rağmen temsilcilerin Morutan'ı takibi sürdüreceği öğrenildi.