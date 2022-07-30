Olimpiu Morutan için transfer görüşmesi
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kiralanacağını açıkladığı Olimpiu Morutan için İtalyan ekibi Pisa'nın transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kiralık olarak ayrılacağını açıkladığı Olimpiu Morutan için Pisa harekete geçti.
İtalyan basınında yer alan haberde, Pisa'nın sportif direktörü Claudio Chiellini ve kulüp yöneticisi Giovanni Corrado'nun Rumen futbolcunun transferi için Galatasaray'la görüşmelere başladığı aktarıldı.
İtalyan ekibinin 23 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu olarak kiralık transfer etmek istediği belirtildi. Galatasaray'ın ise geçtiğimiz sezon yatırım yaptığı oyuncudan bonservis beklentisinin en az 4 milyon euro olduğu kaydedildi.
Öte yandan Morutan ile Süper Lig'den de Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın da ilgilendiği ifade edildi.
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