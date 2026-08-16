‘Olmayınca olmuyor’

Trabzonspor Süper Lig’de yeni sezona beraberlikle başladı. Bordo-Mavililer, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin golünü, yeni transfer Noah Saviolo attı. Trabzonspor 6. dakikada Metehan’ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi, hakem Gürcan Hasova devam ettirirken VAR’dan uyarı gelmedi. 54. dakikada Kasımpaşalı Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Benedyczak skoru 1-1 yaptı.
SALAH NE YAPTI?
Salah ilk maçında 32 kez topla buluştu, 12 top kaybı yaptı, isabetli şut çekemedi. 7’de 3 isabetli orta açan Salah, 2 kilit pas verdi, 6 ikili mücadelenin 2’sini kazandı.
KOMBİNE REKORU
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 25 bin kombine satışı hedefine ulaştıklarını açıkladı. Bu rakam, Bordo-Mavili kulübün kombine satış rekoru olarak tarihe geçti.