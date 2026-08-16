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‘Olmayınca olmuyor’

‘Olmayınca olmuyor’

16.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Kemal Güner
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‘Olmayınca olmuyor’

Trabzonspor, Süper Lig’e Kasımpaşa deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçta 1-1’lik beraberlikle başlarken, yeni transfer Noah Saviolo takımın golünü kaydetti ve Salah ilk maçına çıktı; Başkan Ertuğrul Doğan ise 25 bin kombine satışıyla kulüp rekoru kırıldığını açıkladı.
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Trabzonspor Süper Lig’de yeni sezona beraberlikle başladı. Bordo-Mavililer, 1-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin golünü, yeni transfer Noah Saviolo attı. Trabzonspor 6. dakikada Metehan’ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi, hakem Gürcan Hasova devam ettirirken VAR’dan uyarı gelmedi. 54. dakikada Kasımpaşalı Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Benedyczak skoru 1-1 yaptı.

SALAH NE YAPTI? 

Salah ilk maçında 32 kez topla buluştu, 12 top kaybı yaptı, isabetli şut çekemedi. 7’de 3 isabetli orta açan Salah, 2 kilit pas verdi, 6 ikili mücadelenin 2’sini kazandı.

KOMBİNE REKORU 

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 25 bin kombine satışı hedefine ulaştıklarını açıkladı. Bu rakam, Bordo-Mavili kulübün kombine satış rekoru olarak tarihe geçti.

İlgili Konular: #trabzon #kasımpaşa #mohamed salah