Olympiakos - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympiakos, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.
Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos, kendi evinde Pablo Laso'nun ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.
OLYMPİAKOS - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
OLYMPİAKOS - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.
Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Real Madrid'e 77-71 mağlup olmuştu.
Bayern Münih ise sahasında ağırladığı Olimpia Milano'yu 91-84 mağlup etmişti.
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