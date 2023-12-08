Olympiakos - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos, EuroLeague'in 13. haftasında kendi evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 11:53
Olympiakos - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EuroLeague'de 13. hafta heyecanı yaşanıyor.

Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos, kendi evinde Pablo Laso'nun ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

OLYMPİAKOS - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.

OLYMPİAKOS - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus kanalından naklen yayımlanacak.

Olympiakos, EuroLeague'de oynadığı son maçta sahasında Real Madrid'e 77-71 mağlup olmuştu. 

Bayern Münih ise sahasında ağırladığı Olimpia Milano'yu 91-84 mağlup etmişti.


Olympiakos Bayern Münih euroleague

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