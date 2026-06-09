Dünya Kupası’nda maç yönetmesi için görevlendirilen ilk Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan, ABD’ye girişine izin verilmemesinin ardından turnuva kadrosundan çıkarıldı. Peki, Omar Artan kimdir? Omar Abdulkadir Artan kaç yaşında, nereli? Omar Artan neden ABD'ye alınmadı?

OMAR ARTAN KİMDİR?

Omar Abdulkadir Artan, 1992 yılında Somali Mogaşi'de dünyaya geldi. Artan, 2018'de FIFA uluslararası hakemler listesine dahil edilmeden önce yerel Somali liglerinde hakemlik kariyerine başladı.

OMAR ARTAN'IN HAKEMLİK KARİYERİ

Artan, Somali birinci liginde resmi hakem ve aynı zamanda FIFA listesinde yer alan hakemlerden biridir. Ocak 2024'te Tunus ile Namibya arasındaki E Grubu maçını yöneterek Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapan ilk Somalili hakem olarak tarihe geçti. Ayrıca CAF Şampiyonlar Ligi ve 2026 FIFA'da da önemli maçlarda görev aldı.

Artan'ın başarısı, Somali'nin son otuz yıldaki kötü futbol geçmişini gölgede bıraktı ve Somali'den bir hakemin sadece Somali'yi değil, Afrika kıtasını da temsil etmesine tanık oldu. Somali'nin futbol ortamı, on yıllarca ülkeyi kasıp kavuran istikrarsızlık ve çatışmalar nedeniyle sayısız zorlukla karşı karşıya kaldı. Ancak, barış ve güvenliği yeniden tesis etmeye yönelik son çabalar, futbolun yeniden canlanması için fırsatlar yarattı. FIFA, Somalili hakemlere ve genç futbolculara eğitim vererek bu canlanmada önemli bir rol oynadı. Ülkedeki istikrarsız durum nedeniyle eğitimler uzun yıllar durdurulmuştu. Ancak, güvenlikteki iyileşmeyle birlikte FIFA eğitim programlarına yeniden başladı.

OMAR ARTAN NEDEN ABD'YE ALINMADI?

Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda hakem olarak seçildi. 6 Haziran'da, Dünya Kupası öncesinde zorunlu bir FIFA maç hakemleri seminerine katılmak üzere hafta sonu İstanbul, Türkiye'den Miami'ye uçtu. Geçerli bir ABD vizesi almış ve Nairobi'deki Somali Büyükelçiliği tarafından sağlanan diplomatik pasaportu almış olmasına rağmen, ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) yetkilileri Miami Uluslararası Havalimanı'na varışında onu geri çevirdi. İniş yaptıktan sonra, Amerikan göçmenlik yetkilileri girişine izin vermedi ve onu hemen İstanbul'a geri gönderen bir uçağa bindirdi. CBP, Artan'ın belirtilmeyen "güvenlik soruşturması endişeleri" nedeniyle denetim sonrasında kabul edilemez bulunduğunu ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin engellendiğini belirtti. FIFA daha sonra, giriş ve vizelerle ilgili kararların nihayetinde ev sahibi hükümete ait olduğunu belirterek, turnuvada maç görevlisi olarak yer alamayacağını doğruladı.