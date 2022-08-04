Ömer Faruk Yurtseven'den milli takıma ret!
Daha önce de A Milli Basketbol Takımı'nın kampına katılmayı reddeden Ömer Faruk Yurtseven yeniden gündemde. Yurtseven'in Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) odaklanmak için milli takım kampına katılmayacağı iddia edildi.
NBA'de Miami Heat forması giyen başarılı pivot Ömer Faruk Yurtseven, A Milli Takım'ın İtalya kampına katılmayı reddetti.
Eurohoops'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine, önümüzdeki sezonun kendisi için çok önemli olduğunu ve sıkışık fikstürde milli takımda yer almak istemediğini belirttiği ifade edildi.
Önceki günlerde İtalya'nın Bormio kentinde Eurobasket 2022 için toplanan milliler, hazırlıklarına başlarken başantrenör Ergin Ataman'ın açıkladığı aday kadroda yer alan Ömer Faruk Yurtseven'in Bormio'daki kampa izinsiz olarak katılmadığı belirtildi.
Başarılı basketbolcu daha önce de A Milli Basketbol Takımı'nın kampına katılmamış ve bir süre ay-yıldızlı formayı giyememişti.
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