Ömer Faruk Yurtseven'in takımı deplasmanda kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı mağlup etmeyi başardı.
Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.
Milli basketbolcunun yaklaşık 22 dakika süre aldığı ve 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Blazers'ta ise Scoot Henderson 23 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Toumani Camara 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.
JAMES HARDEN NBA TARİHİNE GEÇTİ
NBA'e 7 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performans sergilediği maçta Golden State Warriors'ı 8 sayı farkla mağlup etti.
Harden, NBA tarihinde 25.000 sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.
Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaunt, Norman Powell 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.
Konuk takımda Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Stephen Curry 17, Jonathan Kuminga 15 sayı kaydetti.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-107
Miami Heat-Chicago Bulls: 116-124
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 101-119
Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-101
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 128-123
Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 114-122
Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-113
En Çok Okunan Haberler
-
- Hasan Bitmez hayatını kaybetti!
- CHP adayları tek tek açıkladı!
- O savcıyla ilgili karar verildi
- ‘Seni başkan seçtirtmeyeceğiz’
- İşte kulislerde konuşulan o liste...
- Davada karar çıktı!
- Cumhur'da Hamza Dağ öne çıktı
- Üçok görevden alındı!
- Faruk Koca ve Ankaragücü'nün cezası belli oldu!
- Kar yağışı geliyor!