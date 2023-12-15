Ömer Faruk Yurtseven'in takımı deplasmanda kazandı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı mağlup etmeyi başardı.

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Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:15
Ömer Faruk Yurtseven'in takımı deplasmanda kazandı!
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Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 122-114 yendi.

Milli basketbolcunun yaklaşık 22 dakika süre aldığı ve 4 sayı, 4 ribaunt, 1 asistle oynadığı Jazz'da Collin Sexton 27, Talen Horton-Tucker 23 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Blazers'ta ise Scoot Henderson 23 sayı, 10 asistle "double double" yaparken, Toumani Camara 18 sayı, 6 ribauntla oynadı.

JAMES HARDEN NBA TARİHİNE GEÇTİ

NBA'e 7 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, all-star yıldızı James Harden'ın 28 sayı, 15 asist, 7 ribauntluk performans sergilediği maçta Golden State Warriors'ı 8 sayı farkla mağlup etti.

Harden, NBA tarihinde 25.000 sayı barajını geçen 24. oyuncu oldu.

Ev sahibi ekipte Kawhi Leonard 27 sayı, 8 ribaunt, Norman Powell 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Konuk takımda Klay Thompson'ın 30 sayı, 5 ribauntluk çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Stephen Curry 17, Jonathan Kuminga 15 sayı kaydetti.

SONUÇLAR

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 116-107

Miami Heat-Chicago Bulls: 116-124

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 101-119

Denver Nuggets-Brooklyn Nets: 124-101

Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 128-123

Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 114-122

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors: 121-113


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