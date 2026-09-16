Omonia üç puanı son anlarda kaptı!

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Omonia ile Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Neo GSP'de oynanan mücadelede ev sahibi Omonia, Jure Balkovec'in attığı golle Celta Vigo'yu 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken, Omonia ikinci yarıda bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

BALKOVEC'TEN GALİBİYET GOLÜ

Mücadelenin 88. dakikasında sahneye çıkan Jure Balkovec, Omonia'yı 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde Celta Vigo beraberlik golünü bulamayınca karşılaşma Omonia'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Omonia, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Celta Vigo ise ilk haftayı puansız geçti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Omonia'nın Avrupa Ligi'ndeki fikstüründe Beşiktaş karşılaşması da bulunuyor. Güney Kıbrıs temsilcisi, lig aşamasının 8. ve son haftasında Beşiktaş'ı sahasında konuk edecek. UEFA'nın fikstürüne göre mücadele 28 Ocak 2027'de oynanacak.