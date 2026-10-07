Önceki sezon EuroLeague'deydi: Monaco Basket iflas ettiğini duyurdu

Fransız takımlarından Monaco Basket, iflas ettiğini ve basketbol faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Tüm çabalarımıza rağmen Monaco Basket iflas başvurusunda bulundu. Kulüp şimdi bir süreliğine ara verecek ve yeniden yapılanma yolunu bulmayı ve bir gün projeyi yeniden başlatmayı umuyor" ifadeleri kullanıldı.

EUROLEAGUE'DE İKİ DEFA FINAL FOUR OYNADI

Monaco, bu dönemde üç Fransa ligi şampiyonluğu, dört Leaders Cup, iki Fransa Kupası ve bir Süper Kupa kazandı. EuroLeague’de mücadele ettiği beş sezonda iki kez Final Four’a kalan takım, bir kez de final oynadı.

Kulüp, 2021’de kazanılan EuroCup’ın Monaco Prensliği’ne takım sporlarındaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdiğini de hatırlattı.

Açıklamada taraftarların desteğine ayrı bir yer ayrıldı. Tribünlerde kurulan bağın kupaların ötesinde bir değer taşıdığı belirtilirken takımın bir gün yeniden Salle Gaston Médecin’de taraftarlarıyla buluşması temennisinde bulunuldu.

Monaco’daki erkek basketbolunun geleceğinin ise ASM Derneğinin yöneticileri, antrenörleri, genç oyuncuları ve Nationale 3’te mücadele eden takımının elinde olduğu kaydedildi.

Kulüp, bu yapının çalışmalarını sürdürmesiyle kırmızı-beyazlıların gelecekte yeniden en üst seviyeye dönmesini umut ettiğini açıkladı.