Önder Karaveli: İkincilik için kazanmalıyız

07 Mart 2022 Pazartesi, 13:27

Yukatel Kayserispor'a sürpriz şekilde yenilerek, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Beşiktaş, sezonun en kritik sınavlarından birine bugün Medipol Başakşehir karşısında çıkacak. Kupaya havlu attıktan sonra tek hedefini lig ikinciliği olarak belirleyen siyah beyazlılar zorlu karşılaşmadan üç puanla ayrılarak iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

KARAVELİ'DEN OYUNCULARA UYARI

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin önceki gün gerçekleşen Divan Kurulu toplantısında bir kez daha tam destek verdiği Teknik Direktör Önder Karaveli, Medipol Başakşehir maçını mutlaka kazanmanın hesaplarını yapıyor. Karaveli kritik randevu öncesi oyuncularıyla düzenlediği son toplantıda hem galibiyet istedi hem de çeşitli uyarılarda bulundu.

"CAMİAMIZI MUTLU EDELİM"

Süper Lig'i ikinci sırada bitirme hedefi yolunda son derece önemli bir maça çıkacaklarının altını çizen deneyimli teknik adamın, "Kupa maçında futbol adına her şeyi yaptık. Maç boyunca baskılı oynayan ve sürekli pozisyona giren bizdik ama turu geçen rakibimiz oldu. Evet hepimiz üzüldük ancak bu maça takılıp kalamayız. Önümüzde kupa kadar önemli bir hedef daha var. Ligi ikinci bitirmek için çok ciddi bir şansa sahibiz. Başakşehir maçı bu açıdan çok büyük önem taşıyor. Kazanırsak ikincilik yolunda önemli bir adım atmış olacağız. Sizlere güveniyorum, kazanıp kupa maçında üzdüğümüz camiamızı bu kez mutlu edelim" diye konuştuğu aktarıldı.