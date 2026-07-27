Önder Özen açıkladı... Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferi kararı belli oldu!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında transfer gündemi ve takımın son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Önder Özen, siyah-beyazlı takımın Mısırlı oyuncu Mohamed Salah'ın transferi konusundaki kararını duyurdu.

Önder Özen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bir süredir Mohamed Salah ile ilgili kalabalık bir gündem oluştu. Konu her yönüyle çok fazla speküle edildi. Onunla ilgili açıklığa kavuşturmak istediğimiz konular var.

Hocayla imzayı attıktan 20 dakika sonra plana başladık ve transfer planını 3'e böldük. Birinci bölümde 17 Temmuz'a kadar olan bölümü eksikleri gidermeye odaklandık. İki tane kalecimiz var şu anda. Sol bek gerekiyordu ona da Outtara ile anlaştık. Kanatta eksik oyuncularımız vardı. Onu da Trossard ve İlhan'ı kadroya katarak gerçekleştirdik.”

MOHAMED SALAH AÇIKLAMASI

“Kalite katabilmek için Salih'i de çok çabuk şekilde anlaşma tamamlayarak kadromuza kattık ve 1. aşama bitti bizim için. 15 Ağustos'a kadar ikinci bölüme geçtik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar o dönemde de fırsatları bekleyeceğiz. Bu bölüm işin teknik tarafı.

Salah gibi bir süper yıldızla temasa geçtik. Bu aynı zamanda bir küresel bir hamle. Saygıdeğer bir oyuncu, uluslararası kimliği çok yüksek. Ürünleştirme potansiyelini de gördük. Bununla ilgili de bir çalışma yapıldı. Ne kadar forma satılır? Yurtdışında ne kadar tüketilir şeklinde bir fizibilite çalışması yapıldı. Toplamda 3 kez Salah ile görüştük. 2 defa ben görüştüm projeyi anlatmak adına ve göreceği ilgiyi anlatmak adına. 1 defa da hocamız Italiano taktik konular hakkında konuştu. Bu aşama çok akıcı geçti.

Salah'ın belki bundan sonrasında haberi olmadığını varsayabilirim. Finansal süreçten itibaren transfer süreci yavaşladı. Kulübün bir ilkesi ve politikası var. Bunun dışına çıkamaz. Bence sayın başkanımız duracağı yeri çok doğru şekilde tespit etti ve orada kaldı.”

“SALAH DOSYASI ŞİMDİLİK RAFA KALKTI”

“Bence sayın başkan popülist bir karar vermek yerine kulübün ilkelerini ayaklar altına aldırmadan Salah transferinde masadan kalktı. Kendisine teşekkür ederim. Bu değerlere sahip çıkmak önemli. Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalktı.”

"Beşiktaş'ın teklifi ortada, onun dışında bir teklifimiz olmayacak. Biz durdurduğumuz yerden kıpırdamama kararı aldık. Bir istek gelmiş durumda. Kulübün bir kimliği var. Onun dışında çıkma şansı yoktur. Son teklif bize, kulübün politikasına zarar vermeyen en uç nokta.”

"TEKLİFİMİZE OLUMLU GERİ DÖNÜŞ OLURSA..."

“Ben Salah'ı izlemekten çok keyif aldım. Bu teklifimize olumlu geri dönüş olursa süreç işler. Finansal tarafa ben çok hakim değilim. Ben kulübün teknik taktik anlamda politikasını yürütüyorum. Ondan sonraki bölüm yöneticilerimiz tarafından takip edildi. Ben pazarlık etmeyi bilmem, uzmanlık alanım değil.”

“Kulübün ekonomik yapısını hepimiz biliyoruz. Bizim UEFA gelirlerimiz son derece kısıtlı. Bu kısıtlılıklar altında tavan fiyatlardan girmek istemiyoruz. Tavan fiyatlardan girdiğimiz tek oyuncu bu süreçte Trossard oldu. Biz tavanı orada zorladık. Taban fiyatları beklemek zorundayız. Transfer günlerinin sonlarına doğru taban fiyatlarda günden güne değişim oluyor.”

"VLAHOVIC İÇİN BİR FIRSAT OLURSA..."

"Vlahovic için bir fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Zannediyorum ki o 5 büyük ligde kalmak ve büyük bir kontrat beklentisi içerisinde."

"Salah'a verilen teklife olumlu geri dönüş olursa, eğer bu süreçte bizi farklı transferleri tamamlamış olursak o zaman biz Salah tarafına geri dönüş yapamayız. Belirli sayıda futbolcu istihdam edebiliriz."

"ORTA SAHAYA BİR TAKVİYE PLANIMIZ VAR"

"Hoca çok talepkar, sağ kanada bir oyuncu istiyoruz. Orta saha oyuncularının da kutudan kutuya çok hareketli olmaları bekleniyor. Bu nedenle orta sahaya da bir takviye planımız var. Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği de var. Bir U23 transferi daha da yapmak istiyoruz. Orada bir kontenjamız daha var."

"Ayrıca taraftarlarımızın da bir santrfor beklentisi var. Bu transferi de imkanlar oluştuğu taktirde gerçekleştirmek isteriz."

"OLAITAN'A YAPILANI DOĞRU BULMUYORUM"

"Olaitan'a yapılanı doğru bulmuyorum. Linç kültürünü sonlandırmamız gerekiyor. Antrenmanlarda da maçlarda da elinden geleni yapıyor."

“Mario Gomez gibi bir yıldız, Quaresma gibi bir yıldız forma giydi ve şampiyonluk yaşadı. Benim fikrimdir ama Beşiktaş'ın şampiyonlukları düşük maliyetli ve öz kaynak oyuncularıyla gelir genelde. Beşiktaş taraftarıyla takımı arasında orgasnik bir bağ vardır. Diğerlerinde olmayan bir bağ. Beşiktaş'ın taraftarıyla kurduğu bağın değişmesine ben razı gelmiyorum.”