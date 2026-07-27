Önder Özen açıkladı... Beşiktaş'tan ayrılacak isimler belli oldu!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısı düzenledi. Özen, kadro planlamasında yer almayan futbolcularla ilgili konuştu.

Önder Özen'in açıklamaları şu şekilde:

"Onana, Elan Ricardo ve Joao Mario takımdan ayrı çalışıyor. Felix Uduokhai ile görüştüm. Kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Schalke ile pürüz çıktı ama başka Bundesliga ekipleriyle görüşmeye devam ediyor. Amir Hadziahmetovic ile de konuştum. Birçok kulüp istekli görünüyor. Şartlar oluşursa yollarımızı ayıracağız."

"MUSRATI BAŞKA KULÜP BAKACAK"

"Musrati için Cruzeiro istekliydi ama futbolcu o şehirde yaşayamayacağını söylemiş. Başka kulüp bakacak. Onana ile ilgili hiçbir gelişme yok. Joao Mario son sezonu fena geçirmedi. Ona teklif gelecektir. Elan Ricardo bir süre sonra dönüyor. Belki Türkiye'de bir kulüp biz de bulmasına yardımcı olacağız."