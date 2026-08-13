Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşacağı Hradec Krolove maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Önder Özen'in açıklamaları şu şekilde:
"İLK ADIMIN YARISINI ATTIK"
"Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. Çok doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferler. Son olarak Vlahovic transferi. Hocanın çok istediği bir santrfordu.
4 Haziran'da hocayla Roma'da buluştuk. O zaman yavaş yavaş Italiano-Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic de mesaj atıp ‘Doğru mu?’ diye sormuştu, hoca mesajı göstermişti. ‘Bir sor bakalım, gelir mi?’ diye ilave ettik. Tabii aralarındaki baba-oğul ilişkisi de bu hayali kurdurdu.
8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Vlahovic de verdiği sözü tutmuş oldu. İlk görüşmeyi bizimle yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesini de bizimle yaptı.
Vlahovic’in sağlık kontrolleri harika çıktı. Fiziksel görünümü ve doktorların gözlemleri dahil her şey çok iyi."
"KAZANMAK İSTEYEN OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VARDI"
"Sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda oyuncuları kadromuza kattık.
Transferleri planlarken elimizdeki kadroya baktık. Geçen sezon kötü bir kadromuz yoktu ancak işler yolunda gitmedi. Orkun’un yalnız kaldığını düşündük ve etrafında kimlerin olabileceğini hesapladık."
"HOCAYLA TRANSFER İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"
"Sağ kanatta çok istediğimiz, U23 kontenjanını 3-4 ayla kaçıran bir oyuncu var. Bu nedenle orada ne yapacağımız konusunda kafamız karışık. Yarın hocamızla bu konuyu görüşeceğiz."
Soru: "Çok golcü bir Vlahovic, çok hızlı bir Trossard varken sağ kanada olası transferde artık daha çok oyun kurucu bir profil beklemek doğru olur mu?"
"Kesinlikle doğru olur. Ama şunu da unutmamak lazım. Takımın ortalama bir hıza ihtiyacı var. Bu ortalamanın yüksek olması gerekiyor, çünkü sadece Süper Lig yok. Avrupa futbolundaki hızla ligimizdeki hız arasında farklar var."
"BEŞİKTAŞ'I SEVDİ"
"Beni en çok mutlu eden nokta, Vincenzo Italiano’nun oyunculara öğretmenlik yapması. Çok çalışkan, çok tekrar yaptırıyor ve işini çok iyi yapıyor.
Vincenzo Italiano geldi ve Beşiktaş’ı sevdi. Ona ‘Beşiktaş’a aşık olursun, kolay kurtulamazsın’ demiştim. Aşı tuttu."