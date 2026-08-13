Cumhuriyet Gazetesi Logo
Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'
Paylaş

Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

13.08.2026 20:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Hradec Kralove maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde karşılaşacağı Hradec Krolove maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Önder Özen'in açıklamaları şu şekilde:

Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

"İLK ADIMIN YARISINI ATTIK"

"Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. Çok doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferler. Son olarak Vlahovic transferi. Hocanın çok istediği bir santrfordu. 

4 Haziran'da hocayla Roma'da buluştuk. O zaman yavaş yavaş Italiano-Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic de mesaj atıp ‘Doğru mu?’ diye sormuştu, hoca mesajı göstermişti. ‘Bir sor bakalım, gelir mi?’ diye ilave ettik. Tabii aralarındaki baba-oğul ilişkisi de bu hayali kurdurdu.

8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Vlahovic de verdiği sözü tutmuş oldu. İlk görüşmeyi bizimle yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesini de bizimle yaptı.

Vlahovic’in sağlık kontrolleri harika çıktı. Fiziksel görünümü ve doktorların gözlemleri dahil her şey çok iyi."

Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

"KAZANMAK İSTEYEN OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VARDI"

"Sürekli kazanmak isteyen, yenilmeyi sevmeyen ve mağlubiyeti kabullenmeyen, her şeyi kazanmak isteyen oyunculara ihtiyacımız vardı. Bu doğrultuda oyuncuları kadromuza kattık.

Transferleri planlarken elimizdeki kadroya baktık. Geçen sezon kötü bir kadromuz yoktu ancak işler yolunda gitmedi. Orkun’un yalnız kaldığını düşündük ve etrafında kimlerin olabileceğini hesapladık."

Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

"HOCAYLA TRANSFER İÇİN GÖRÜŞECEĞİZ"

"Sağ kanatta çok istediğimiz, U23 kontenjanını 3-4 ayla kaçıran bir oyuncu var. Bu nedenle orada ne yapacağımız konusunda kafamız karışık. Yarın hocamızla bu konuyu görüşeceğiz."

Soru: "Çok golcü bir Vlahovic, çok hızlı bir Trossard varken sağ kanada olası transferde artık daha çok oyun kurucu bir profil beklemek doğru olur mu?"

"Kesinlikle doğru olur. Ama şunu da unutmamak lazım. Takımın ortalama bir hıza ihtiyacı var. Bu ortalamanın yüksek olması gerekiyor, çünkü sadece Süper Lig yok. Avrupa futbolundaki hızla ligimizdeki hız arasında farklar var."

Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

"BEŞİKTAŞ'I SEVDİ"

"Beni en çok mutlu eden nokta, Vincenzo Italiano’nun oyunculara öğretmenlik yapması. Çok çalışkan, çok tekrar yaptırıyor ve işini çok iyi yapıyor.

Vincenzo Italiano geldi ve Beşiktaş’ı sevdi. Ona ‘Beşiktaş’a aşık olursun, kolay kurtulamazsın’ demiştim. Aşı tuttu."

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Önder Özen

İlgili Haberler

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Hradec Kralove | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması
CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Hradec Kralove | UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu karşılaşması Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Mücadele ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Transferi KAP'a bildirdi: Beşiktaş, Vlahovic transferini duyurdu
Transferi KAP'a bildirdi: Beşiktaş, Vlahovic transferini duyurdu Beşiktaş, son olarak Juventus forması giyen 26 yaşındaki Sırp santrfor Dusan Vlahovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini resmen açıkladı! Sırp forvet İstanbul'a geldi...
Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferini resmen açıkladı! Sırp forvet İstanbul'a geldi... Süper Lig ekibi Beşiktaş, 26 yaşındaki Sırp forvet Dusan Vlahovic ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu. Vlahovic, siyah-beyazlı kulüp ile resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a geldi.