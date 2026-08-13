Önder Özen'den transfer açıklaması: 'Sağ kanatta çok istediğimiz bir oyuncu var'

"İLK ADIMIN YARISINI ATTIK"

"Başlangıçlar önemli ama daha bitmedi. Asıl hedef çok iyi olmak. İlk adımın yarısını attık gibi hissediyoruz. Çok doğru bir teknik direktör, antrenör ekibi ve transferler. Son olarak Vlahovic transferi. Hocanın çok istediği bir santrfordu.

4 Haziran'da hocayla Roma'da buluştuk. O zaman yavaş yavaş Italiano-Beşiktaş haberleri çıkıyordu. Vlahovic de mesaj atıp ‘Doğru mu?’ diye sormuştu, hoca mesajı göstermişti. ‘Bir sor bakalım, gelir mi?’ diye ilave ettik. Tabii aralarındaki baba-oğul ilişkisi de bu hayali kurdurdu.

8 Ağustos'ta bu işin başlayacağını düşünüyordum. 8 Ağustos'ta bitme noktasına geldi. Vlahovic de verdiği sözü tutmuş oldu. İlk görüşmeyi bizimle yapacağına söz vermişti. İlk ve son görüşmesini de bizimle yaptı.

Vlahovic’in sağlık kontrolleri harika çıktı. Fiziksel görünümü ve doktorların gözlemleri dahil her şey çok iyi."