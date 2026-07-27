Önder Özen'den yabancı kuralı açıklaması: 'Yanlış ve haksız rekabet'

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, düzenlediği basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı oyuncu kuralı üzerinden yapılan tartışmaları eleştiren Özen, "Yabancı kuralıyla alakalı suni bir gündem var. Yabancı kuralı geçen sene açıklandı. Kurallar üzerinden spekülasyon yapmanın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ VE HAKSIZ REKABET"

Bazı kulüplerin yabancı oyuncu kuralına yönelik itirazlarına da değinen Özen, "Kontrat sorununuz var diye buna itiraz edemezsiniz. Yapmasaydınız. Yanlış ve haksız rekabet. Beşiktaş'ın günahı neydi diye sorarlar. TFF'nin aldığı kararın bekçisi olmasını bekleriz. Biz de bu kuralın bekçisiyiz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.