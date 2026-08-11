Önder Özen 'Yolları ayıracağız' demişti: Felix Uduokhai'ye İspanya'dan talip

Beşiktaş'ta kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalar sürerken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Önder Özen geçen haftalarda yaptığı açıklamada, Felix Uduokhai ile yola devam etmek istemediklerini söylemiş ve bu kararı oyuncuya bildirdiklerini ifade etmişti.

"KADRODA DEVAM ETMEYECEĞİMİZİ SÖYLEDİM"

Özen, Alman stoperle ilgili yaptığı açıklamada, "Felix Uduokhai ile görüştüm, kadroda devam etmeyeceğimizi söyledim. Kendisi çok ağırbaşlı bir karşılık verdi. O ve menajeri kulüp araştırmalarına devam ediyor. Schalke ile bir pürüzü oldu, o sebeple anlaşamadı. Ama Bundesliga'dan istek var. Zannederim bir süre sonra aramızdan ayrılacak" ifadelerini kullanmıştı.

ESPANYOL, UDUOKHAI HAKKINDA BİLDİ ALDI

28 yaşındaki futbolcuya Almanya'nın yanı sıra İspanya'dan da ilgi olduğu öne sürüldü. La Grada Radio'ya konuşan gazeteci Alejandro Parra, Espanyol'un Beşiktaş'ın stoperi Felix Uduokhai hakkında bilgi aldığını belirtti.

Espanyol Sportif Direktörü Monchi'nin, sol ayaklı bir stoper arayışında olduğu ve Uduokhai'nin profilinin aranan niteliklere uyduğu kaydedildi.

Deneyimli savunmacının, LaLiga takımı tarafından takip edilen bir isim olduğu ancak henüz tamamlanmış veya ileri aşamaya gelinmiş bir transfer girişiminin bulunmadığı vurgulandı.

Haberde, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul edeceği ancak futbolcunun net 1.5 milyon Euro olan yıllık ücretinin, transferin önündeki en büyük engel olacağı ifade edildi.