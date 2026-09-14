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Orhan Ak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: '1 puan altın değerinde bizim için'

Orhan Ak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: '1 puan altın değerinde bizim için'

14.09.2026 22:45:00
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Cumhuriyet Spor
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Orhan Ak'tan Fenerbahçe maçı açıklaması: '1 puan altın değerinde bizim için'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, 0-0 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini aktardı.
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Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, alınan 1 puanın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

"BİR PUAN ALTIN DEĞERİNDE"

Orhan Ak, "Çok güçlü bir rakip. Bugün baktığınızda 4 büyüklerin oyuncuları çok kaliteli, ligin çok üzerinde. Bugün alınan 1 puan altın değerinde bizim için" ifadelerini kullandı.

Maçın gidişatını değerlendiren Ak, "Direkten dönen topları var, orada şanslıydık. İlk yarıda pozisyonlarımız var. Onları değerlendirsek farklı olabilirdi. Oyuncularımızı kutluyorum. İyi bir enerji var takımda. Bence o enerji de direkten döndürüyor, ben buna çok inanıyorum" dedi.

TARAFTARA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

Taraftar desteğinin önemine dikkat çeken Orhan Ak, "En önemlisi taraftarımızın bizi desteği. Son dakikaya kadar bizi desteklediler. Onlara teşekkür ediyoruz. Ekibime de teşekkür ediyorum. Onlar da çok ciddi emek veriyor. Fenerbahçe'ye ve İsmail Hoca'ya bundan sonra başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sıradaki Kocaelispor karşılaşmasına da değinen Orhan Ak, "Çalışacağız, devam edeceğiz. Kocaelispor maçımız var. İyi bir takım. Hemen yarın çalışmalara başlayıp, puan ya da puanlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Milli araya iyi girmek istiyoruz. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.

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