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Orkun Kökçü'den Archie Brown'ın derbi sözlerine yanıt

Orkun Kökçü'den Archie Brown'ın derbi sözlerine yanıt

1.09.2026 09:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Orkun Kökçü'den Archie Brown'ın derbi sözlerine yanıt

Süper Lig'in 3. haftasında Çorum FK'yı 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Archie Brown'un derbi öncesi sözlerine yanıt verdi.

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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Arca Çorum FK'yi sahasında 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların farklı galibiyetini değerlendiren Orkun Kökçü, Dusan Vlahovic'in hat-trick yapmasının ardından penaltıyı neden Sırp golcüye bıraktığını anlattı.

"DUSAN'A BIRAKMAK İSTEDİM"

Vlahovic'in gol atarak rahatlamasını istediğini belirten Orkun Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

"Forvet olarak hep gol atmak ister insan. Dusan da 3 maç oynadı, full oynamadı ama o da gol atmak istiyor. Ben de o anda, kolay demek istemiyorum ama penaltı daha kolay oluyor. O yüzden Dusan'a bırakmak istedim. Rahatlama hissi yakalasın diye çünkü önümüzde çok önemli bir maç var ve o maçta Dusan'a ihtiyacımız var. Penaltıyı bıraktık, açıldı, hat-trick yaptı. Dusan mutlu, biz mutluyuz." 

ARCHIE BROWN SÖZLERİNE YANIT

Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde rakip futbolcu Archie Brown'un sözleri de Orkun Kökçü'ye soruldu.

Brown, Samsunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş taraftarına yönelik, "Kadıköy'e hoş geldiniz, umarım hazırsınızdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlere yanıt veren Orkun Kökçü, rakibin açıklamalarına odaklanmadıklarını belirterek, "Biz o toplara girmiyoruz" dedi.

"KENDİMİZE ODAKLANIYORUZ"

Derbiden galibiyetle ayrılmak istediklerini söyleyen Beşiktaş kaptanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz kendimize bakıyoruz. Bugün de görmüşlerdir, öz güvenli bir şekilde gideceğiz oraya inşallah 3 puanla ayrılırız oradan. Daha önce de başardık bunu. Biz onların ne dediğine pek bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz, kendimize odaklanıyoruz. İyi olan kazansın."  

"DERBİLER HEP ÖNEMLİDİR"

Orkun Kökçü, ligin 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin soruya, "Türkiye'de derbiler için ekstra bir söze gerek kalmıyor. Derbiler hep önemlidir, tüm camia için önemlidir. Bizim için de öyle. Maç yeni bitti. Güzel bir galibiyetti. Şimdi pek de oraya bakmanın bir anlamı yok. Yarın antrenmanlara devam edeceğiz. İllaki oraya kazanmak için çıkıyoruz. Özgüvenli şekilde bu maçı da atlattık. İnşallah orada da güzel bir galibiyetle yolumuza bakacağız" yanıtını verdi.

YENİ TRANSFERLER İÇİN AÇIKLAMA

Yeni transferler Fabio Miretti ve Ernest Poku'nun çok genç oyuncular olduğunu aktaran Orkun, "Bizle beraber iki antrenmana çıktılar. Genç oyuncular, potansiyelli oyuncular. Burada başarılı olacaklarına eminim. Yani şimdi belki erken olabilir tam bir yorum yapmaya ama antrenmanlarda gördüğüm kadarıyla çok kaliteli oyuncular, güzel transfer ikisi de. Onlar da aramızda olduğu için mutluyuz" diyerek sözlerin tamamladı.

İlgili Konular: #beşiktaş #fenerbahçe #orkun kökçü

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