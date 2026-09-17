Orkun Kökçü'den Fenerbahçe derbisi için itiraf: 'Bizden korktuklarını hissettim'

Beşiktaş'ın kaptanı milli futbolcu Orkun Kökçü, Oksijen gazetesine açıklamalarda bulundu. Kökçü kariyerini en çok değiştiren maçı da açıkladı.

Orkun Kökçü'nün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Kadıköy deplasmanında atmosfer inanılmazdı. Böyle maçlarda zaten ekstra bir atmosfer oluyor. Fenerbahçe taraftarı da o maça hazırlanmıştı. Isınmaya çıkarken her yerden farklı ses geliyordu. Geçen sezon da bunu yaşamıştım ama bu sezon içim daha rahattı. Bizden korktuklarını hissettim."

BEŞİKTAŞ KARARI

"Potansiyel olarak Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama kariyerime Avrupa'da devam edebilirdim. Fakat babamla bunu çok konuştuk. Benim artık öyle bir hedefim kalmadı. Feyenoord'da büyüdüm, yetiştim. Beni futbolcu yapan kulüp Feyenoord. Yeri her zaman ayrı olacak. Sonra Benfica'ya gittim. Benfica da Avrupa'da çok büyük bir kulüp. Oradan bir sıçrama daha yapabilecekken Beşiktaş'a gelmeye karar verdim. Çünkü artık görmek istediğim şeyleri gördüm. Benfica'da bazı olaylar da yaşandı. Bana uymadığını gördüm."

"BENDEN MUTLUSU YOK"

"Futbol anlamında Avrupa'da her türlü başarılı olacağıma inanıyordum. Futbol açısından problemim yoktu, güzel ve başarılı bir sezon da geçirmiştim. Ama gerçekten mutlu değildim. Feyenoord'dan sonra o mutluluğu hissedemedim. Sonra Beşiktaş seçeneği çıktı. Hiç düşünmeden geldim. Zaten transfer sürecim 3-4 gün içinde bitti. Benim artık başka bir hedefim olmadığı için yapılan yorumları da çok kafaya takmadım. Burada tek istediğim başarılı olmak. Şimdi de benden daha mutlusu yok. Bu sezon skorlar da, maçlar da iyi gidiyor. İyi başladık. Şu anda benden mutlusu yok."

KAPTANLIK

"Soyunma odasında bağırıp, çağırıp veya birisini azarlayıp tarzında kaptanlık anlayışım yok. Ben öyle bir kaptanlığa inanmıyorum. Daha çok arkadaş olarak, herkesin konuşması lazım bence. Yani herkesin bir şey söylemesi lazım. Ben bir şey görürüm, diğeri farklı bir şey görebilir. Tüm takım arkadaşlarımla aramız iyi. Herkes çok iyi anlaşıyor birbiriyle. Dolayısıyla soyunma odasında bir şeyler konuşulduğunda, farklı farklı isimlerden fikir gelmesini sağlıyor. O da güzel bir şey bence. Çünkü herkes o zaman takımı benimsiyor ve sahipleniyor."

‘Futbolcu olarak seni en çok değiştiren mağlubiyet hangisiydi?’ sorusuna Orkun Kökçü, "Geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı aldığımız mağlubiyet" cevabını verdi.