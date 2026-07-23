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Orkun Kökçü'den galibiyet sözleri: 'Vincenzo Italiano'nun istekleri belli'

Orkun Kökçü'den galibiyet sözleri: 'Vincenzo Italiano'nun istekleri belli'

23.07.2026 23:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Orkun Kökçü'den galibiyet sözleri: 'Vincenzo Italiano'nun istekleri belli'

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Orkun Kökçü, Midtjylland'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydeden Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"İLK GOLÜM DE BÖYLEYDİ"

Mücadeleyi değerlendiren Orkun Kökçü, "Bu hafta çok çalıştık bitiriciliğe. Güzel bir gol, çalıştığım gibi. Mutluyum. Galibiyet için daha da mutluyum. Bizim için önemli, haftaya da rövanş var. Orada da galibiyetle bir üst tura çıkmak istiyoruz" dedi.

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Attığı golle ilgili konuşan milli futbolcu, "İlk profesyonel golüm de bu şekildeydi, buna benzer bir goldü" ifadelerini kullandı. 

VINCENZO ITALIANO AÇIKLAMASI

Teknik direktör Vincenzo Italiano ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Basın toplantısında da söylediğim gibi, hocanın istekleri net, belli. Islık çaldığında herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Çok istekli ve çok hırslı hocamız, o bize de yansıyor. Bizim için güzel, inşallah haftaya da güzel bir galibiyetle tur atlarız" sözlerini sarf etti.

Son olarak Orkun, "İlk maç, özlemişim. Bu statta oynamayı, takım arkadaşlarımla oynamayı özlemişim. Atmosfer de beni etkiledi" dedi.

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