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Orkun Kökçü'den Midtjylland maçı açıklaması: 'Herkes buraya konsantre'

Orkun Kökçü'den Midtjylland maçı açıklaması: 'Herkes buraya konsantre'

22.07.2026 14:25:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Orkun Kökçü'den Midtjylland maçı açıklaması: 'Herkes buraya konsantre'

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Midtjylland maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak Midtjylland maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

"BU SENE FARKLI"

Sezon başlangıcının geçen sene ile aynı olduğu ve bu senenin farkı sorulan milli futbolcu, "Bu sene farklı çünkü geçen sene galiba 5 günlük bir hazırlanma süreci ile maça çıkmıştım. Şu anda farklı, iki haftadır çalışıyoruz. Diğer futbolcular daha fazla çalıştı. Kendimizi hazırladık. Hocamızın istediklerini biliyoruz. Bu maç için hazırız" dedi.

Salih Özcan ile arasındaki uyum için konuşan Orkun Kökçü, "Salih'le aramızdaki uyum çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz. En önemlisi galibiyet almak, onun için de elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarf etti.

"ORTAM ÇOK GÜZEL"

Takımdaki atmosferle ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Ortam çok güzel. Herkes buraya konsantre, istekli, hırslı. Hocamız da bizi çok iyi hazırladı bu maça. Bu maç için hazırız. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Orkun Kökçü, "Geçen sezonun ikinci yarısı gibi devam etmek istiyorum gol katkılarıyla. Takımıma en iyi şekilde kaptanlık görevimi yapmak istiyorum" dedi.

Milli futbolcu, "Yükleme konusunda en iyi kampın olduğunu söyleyebilir misin?" sorusunun ardından, "Evet. Feyenoord döneminde aynı şekilde hazırlanmıştık. Aynı şekilde antrenman yapmıştık. Benim için güzel bir kamptı. Herkes yüzde yüz hazır diyebilirim bu maç için" yanıtını verdi.

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