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Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı? Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?

Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı? Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?

30.09.2026 11:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı? Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?

A Milli Takım'da Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı. İtalya maçının ardından ayak parmağındaki ağrıları artan milli futbolcu, tedavisinin kulübünde sürdürülmesi için aday kadrodan çıkarıldı. Peki, Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı? Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki maçları öncesinde kadroda değişikliğe gidildi. Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü'nün milli takım aday kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Peki, Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan çıkarıldı mı? Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan neden çıkarıldı?

ORKUN KÖKÇÜ MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN NEDEN ÇIKARILDI?

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde oynayacağı Belçika ve İtalya karşılaşmaları öncesinde aday kadroda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

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TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta deplasmanda 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de İtalya ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağındaki ağrıları artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılıp tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun görüldü."

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