Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Orkun Kökçü'nün sakatlık durumu araştırılıyor. Peki, Orkun Kökçü sakatlandı mı? Orkun Kökçü Marsilya maçında oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında evinde Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta maç öncesinde kötü bir haber geldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı öncesinde Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncunun ayak parmağında sorun oluştuğu belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü'nün yapılacak kontrollerinin ardından Marsilya karşısında forma giyip giymeyeceği netleşecek.