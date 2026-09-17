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Orkun Kökçü sakatlandı mı? Orkun Kökçü Marsilya maçında oynayacak mı?

Orkun Kökçü sakatlandı mı? Orkun Kökçü Marsilya maçında oynayacak mı?

17.09.2026 09:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Orkun Kökçü sakatlandı mı? Orkun Kökçü Marsilya maçında oynayacak mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi gündeme geldi. Antrenman sonrası ayak parmağında sorun yaşayan milli futbolcunun son durumu ve Marsilya maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Orkun Kökçü'nün sakatlık durumu araştırılıyor. Peki, Orkun Kökçü sakatlandı mı? Orkun Kökçü Marsilya maçında oynayacak mı?

ORKUN KÖKÇÜ SAKATLANDI MI?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçında evinde Fransız ekibi Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta maç öncesinde kötü bir haber geldi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı öncesinde Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncunun ayak parmağında sorun oluştuğu belirtildi.

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ORKUN KÖKÇÜ MARSİLYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü'nün yapılacak kontrollerinin ardından Marsilya karşısında forma giyip giymeyeceği netleşecek.

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