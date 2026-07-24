Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Monza ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da teknik direktörün sahaya süreceği ilk 11 ile maç kadrosu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Osimhen Galatasaray Monza maçında oynayacak mı? Galatasaray - Monza muhtemel 11'leri açıklandı mı?

OSİMHEN GALATASARAY MONZA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Galatasaray, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında İtalyan ekibi Monza ile karşılaşacak.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak maç TSİ 21.00'de başlayacak.

Galatasaray, bu maçın ardından 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda mücadele edecek.

Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Elias Jelert, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Victor Nelsson, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş, Kazımcan Karataş, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.