Cumhuriyet Gazetesi Logo
Osimhen ne zaman dönecek? Victor Osimhen Kocaelispor maçında oynayacak mı?

Osimhen ne zaman dönecek? Victor Osimhen Kocaelispor maçında oynayacak mı?

13.09.2026 16:06:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Osimhen ne zaman dönecek? Victor Osimhen Kocaelispor maçında oynayacak mı?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in sakatlık sonrası ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor. Osimhen’in Kocaelispor karşısında forma giyip giymeyeceği de maç öncesi en çok araştırılan konular arasında. Peki, Osimhen ne zaman dönecek? Victor Osimhen Kocaelispor maçında oynayacak mı?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Victor Osimhen’in sakatlık sonrası sahalara dönüşü futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray’ın Kocaelispor karşılaşmasında Nijeryalı yıldızın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, Osimhen ne zaman dönecek? Victor Osimhen Kocaelispor maçında oynayacak mı?

OSİMHEN KOCAELİSPOR MAÇINDA VAR MI YOK MU?

Victor Osimhen Galatasaray Kocaelispor maçında oynamayacak.

Image

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Tedavisi hızla devam eden yıldız golcünün Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik heyet, zorlu Karadeniz deplasmanında oyuncuyu kesinlikle riske etmeyi düşünmüyor. Nijeryalı futbolcunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi ve sakatlığının nüksetmemesi için büyük ihtimalle milli aranın bitmesi beklenecek.

Galatasaray cephesi milli takım yetkilileri ile de görüştü. Golcü, milli ara sürecinde Nijerya'ya gönderilmeyecek.

İlgili Konular: #galatasaray #Kocaelispor #sakatlık #victor osimhen

İlgili Haberler

Kocaelispor maçı öncesi Galatasaray'da 4 eksik
Kocaelispor maçı öncesi Galatasaray'da 4 eksik Süper Lig'de Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray'da 4 oyuncu bu maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı
Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı Hakan Çalhanoğlu, Inter'de son sezonuna girdi. Deneyimli oyuncu ile henüz sözleşme uzatmayan Inter yönetiminin yıldız futbolcu için kararını verdiği iddia edildi.
Ozan Kabak'lı Hoffenheim, Galatasaray'ın rakibini devirdi
Ozan Kabak'lı Hoffenheim, Galatasaray'ın rakibini devirdi Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim evinde, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Stuttgart'ı 2-1 mağlup etti.