Victor Osimhen’in sakatlık sonrası sahalara dönüşü futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Galatasaray’ın Kocaelispor karşılaşmasında Nijeryalı yıldızın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, Osimhen ne zaman dönecek? Victor Osimhen Kocaelispor maçında oynayacak mı?

OSİMHEN KOCAELİSPOR MAÇINDA VAR MI YOK MU?

Victor Osimhen Galatasaray Kocaelispor maçında oynamayacak.

OSİMHEN NE ZAMAN DÖNECEK?

Tedavisi hızla devam eden yıldız golcünün Trabzonspor deplasmanına yetişme ihtimali bulunuyor. Ancak teknik heyet, zorlu Karadeniz deplasmanında oyuncuyu kesinlikle riske etmeyi düşünmüyor. Nijeryalı futbolcunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi ve sakatlığının nüksetmemesi için büyük ihtimalle milli aranın bitmesi beklenecek.

Galatasaray cephesi milli takım yetkilileri ile de görüştü. Golcü, milli ara sürecinde Nijerya'ya gönderilmeyecek.