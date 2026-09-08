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Osimhen, Sporting Lizbon maçında oynayacak mı? Osimhen'in sakatlığında son durum ne?

Osimhen, Sporting Lizbon maçında oynayacak mı? Osimhen'in sakatlığında son durum ne?

8.09.2026 14:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Osimhen, Sporting Lizbon maçında oynayacak mı? Osimhen'in sakatlığında son durum ne?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Peki, Osimhen, Sporting Lizbon maçında oynayacak mı? Osimhen'in sakatlığında son durum ne?
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Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon ile oynanacak karşılaşma öncesinde Victor Osimhen’in sakatlığı gündemde. Peki, Osimhen, Sporting Lizbon maçında oynayacak mı? Osimhen'in sakatlığında son durum ne?

OSİMHEN, SPORTİNG LİZBON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.

Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak.

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KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, Sporting maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Hazırlıklarını Portekiz'de müsabakanın oynanacağı Jose Alvalade Stadı'nda tamamlayacak Galatasaray'ın 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Uğurcan Çakır, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük

Savunma: El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Berat Luş

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga

Hücum: Aleksey Batrakov, Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz,  Deniz Gül

İlgili Konular: #sakatlık #sporting lizbon #victor osimhen

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