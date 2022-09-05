Osman Korkmazel: Çatlak sesler kısılınca...

05 Eylül 2022 Pazartesi, 23:18

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Spor yazarımız Osman Korkmazel karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Gaziantepspor’da Erol Bulut geçen yıldan kalan, ‘Gitsin artık’ çatlak seslerini; bu sezonun 2’nci haftasında da duyar olmuştu. Son 3 maçta 9 puanı kapınca sesler kısıldı... Ona keza Galatasaray’ın çiçeği burnunda hocası Okan Buruk da, 3 maçta inişli-çıkışlı grafik çizince; o da çatlak sesleri fazlasıyla işitiyordu. Ama son hafta seslerde kısılma başladı...

Bu akşam ‘çatlak seslerin’ 2 hedefi az sonra karşı karşıya gelecek. İşleri zor, Erol Bulut zirveye doğru yol alıyor da; Okan Buruk kendi evinde, ‘çatlak sesleri’ kesin kez susturmalı... Ve nihayet B.Gomis’i ilk 11’e koyarken, başka da değişim yoktu. Erol Bulut ise 2’nci yarı Antalyaspor’u yaptığı 3 değişiklikle dağıtan ve 5-2’ye götüren, A.Parmak-A.Sagal-J.Figueiredo’yu 11’e koydu. Oyunun hakimi görüntüsünü 27’nci dk.ya kadar sürdürdü Galatasaray. Ama net bir gol fırsatı göremiyorduk . Sağ ve sol kulvardan Kerem ile Yunus bir gol ortası sunamıyordu B.Gomis’e. Mertens de oyunu organize edemezken, Oliveira’da uzun mesafeli paslarda isabet oranını eksilerde sürdürüyordu. Gaziantepspor ise kontra çıkışlar yapıyor ama bir şey elde edemiyordu. Ve ilk bilinçli gol bölgesine geçişte şık Sagal ile şık bir gol attılar. Sonrası Galatasaray yine gol peşinedüştü ve B.Gomis’in takipçiliğiyle skoru 1-1 getirdi. Ancak devre bitmeye yakın Abdülkerim’in kırmızı kartı görmesi, 2’nci yarı için hiç de iyi olmayacaktı.

Şimdi iş o muhteşem taraftarın, takımını hiç durmadan desteklemesine düşüyor. Okan Buruk Emin Bayram’ı, Nelsson’un yanına aldı ama gol sahanda 1 kişi eksiliyor. 10 kişi ama hiç hücum oyununu kesmiyor Galatasaray, üst üste Yunus, Oliveira, B.Gomis ile gole ulaşma peşindeydiler. 72’de de penaltı geldi. Usta B.Gomis, Günay’a nişanladı. Taraftar desteğini daha da arttırıyor. Okan hoca dan 3 değişim, Barış Alper, Seferoviç, Berkan takviye kuvvet. Çatlak seslerin yerini muhteşem taraftar alıyor. Bütün tribünler ayakta, destek giderek artıyor. Bu S.Boey müthiş oynuyor. Neler yapıyor öyle, karıştırdı ortalığı ve Seferoviç vurdu, rakibe çarpan top filelerle buluştu. Tebrikler muhteşem taraftar, o çatlak sesleri kıstınız ya..."