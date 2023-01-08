Osman Korkmazel yazdı: 'Geçen yılı unutturdular…'

Yayınlanma: 08.01.2023 - 22:33

Güncelleme: 08.01.2023 - 22:33

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Spor yazarı Osman Korkmazel, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Korkmazel'in yazısı şu şekilde:

"Geçen yılki 2 derbinin, ikisini de Fenerbahçe galibiyetle noktalamıştı. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom’da Fatih Terim’li Galatasaray, Crespo’nun uzatmadaki şık golüyle 2-1 yenilmiş; 2’nci yarıda Ülker Stadı’nda da bu kez İsmail Kartal’lı Fenerbahçe, D.Torrent’li Galatasaray’ı 2-0 yenerek 2’nciliğe yükselmişti. Ne acıdır, Galatasaray sezonu 13’ncü sırada tamamlamıştı… Bu sezon ki ilk derbi de ise Fenerbahçe, Galatasaray’ı az sonra Ülker Stadı’nda konuk edecek. Okan Buruk’un B.Gomis’i ve İcardi’yi niye kulübeye çektiğini biraz izah edeyim: J.Jesus’un oyunun belli zamanlarında ve özellikle ilk yarılarda savunmayı öne çıkartıp golü fazlaca aradığını bildiği için; hücumun ana bölgesine yüksek fizik güçlü Barış Alper’ı arkasına Mertens’i yerleştirdi; kenarlarda da Kerem ile Rashica destek güç. İşe yarayacak mı az sonra göreceğiz. Tribünlerden olağanüstü destek Fenerbahçe’ye hız kattı da, savunmadan öne çıkışlarına; Galatasaray’ın hücum hattı izin vermiyor. Ona keza Sarı-Kırmızılılar 15 dk. lık bölümde, 2 kez fileleri sarstı, ofsaytlara takıldı. Ev sahibinin ilk net gol fırsatını Rossi harcadı; akıllı vursa gol olabilirdi. Galatasaray yine gol bölgesine akıyor; dk.32 hızlı bir çıkış daha ve Oliveira’dan enfes bir gol. Fenerbahçe gol sarsıntısını çabuk atlattı; yükleniyor gol için ancak bu kez de taraftarın sesi azaldı. Uzatma biterken Rashica’nın sert vuruşu, Altay’ın enfes uzanışı. Kısa bir ilk yarı özeti; Galatasaray bu futbolunu sürdürebilirse, puanlar çıkarabilir?

Tabii iş hocalarda, ikinci yarı J.Jesus’un yapacağı hamleler önemli. Okan Buruk’tan bir sürpriz daha çıkar mı? İlk yarı tuttu ama önemli olan 2’nci yarı; bir de ilk yarıda 4 oyuncunun sarı kart gördüğünü unutmamalı. Fenebahçe’de tek değişim Gustavo yerine Lincoln. Dk. lar 56’yı buldu. Tempolu bir oyun yok ilk yarıya oranla. Taraftarlar suskun hocalar bekleme de. Dk . 65’i gösteriyor, O.Samuel kaleyi yokladı. Ve Jejus’dan 3 hamle birden İrfan Can- M.Jajc- Valencia sahada, oyunda hala bir kıpırdanma yok. Muhteşem taraftar da etkin değil. Galatasaray oyunu soğutma çabasında ama Fenerbahçe de iyice durağanlaştı. Ve taraftar verdi coşkuyu. Okan Buruk’dan hamleler gelmeye başladı. Önce L.Torreira-Yunus, 6 dk. sonra bir değişim daha Icardi-Midtsjo içeri. Ve 3 dakika geçmedi ki Icardi’nın akıl dolu pasını Kerem filelerle buluşturdu. Fenerbahçe’nin o muhteşem taraftarı bu golden sonra suskunluğu seçti. Mata da oyuna girince Galatasaray iyice rahatladı ve savunma pozisyonuna geçti. Uzatmalar da Fenerbahçe gol arıyor olsa da, moral bozukluğu buna izin vermedi. Ve bitime saniyeler kala Icardı’den harika bir gol daha. Bu 3 puan liderliği sağlamlaştırırken, Galatasaray camiasına geçen yılın; Fenerbahçe’ye karşı 2 derbi yenilgisini de unutturmuş oldular."