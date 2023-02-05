Osman Korkmazel yazdı: 'Yüksek fizik gücü'

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:37

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 21:37

Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Spor yazarı Osman Korkmazel, karşılaşmayı değerlendirdi.

Osman Korkmazel'in yazısı şu şekilde:

"Trabzonspor, çok enteresandır dikkatimi çekti: 11 Kasım2022- 28-1-2023 arası çıktığı 4 deplasman maçında sadece Ankaragücü ile berabere kalırken; diğer 3 karşılaşmada da yenilgiye uğramış… Az sonra Galatasaray önünde 5’nci deplasman maçına çıkacak…

Nef Stadı’nda kar ince ince yağmaya başladı ama tribünler yine tıklım tıklım. Galatasaray’da Okan Buruk 2 dokunuş yapmış 11’de; Dubois ile Barış Alper. Hayda, 13’ncü saniye Muslera-L.Torreira’dan birleşik hata; Maxi Gomez’e sadece dokunmak kalıyor. Erken gelen golün acısını, muhteşem taraftar yumuşatmaya çalışıyor. Trabzonspor da Abdullah Avcı gol sonrası, savunmayı tercih etmiyor,’ hücuma yönelin’ diyordu oyuncularına. Ancak dk. lar 18’i gösterdiğinde hızlı çıkışlarını kesmeyen Galatasaray bir anda ceza sahasına girdi; Icardi- Mertens işbirliğinde Belçikalı yıldız şık bir vuruşla skoru eşitledi. Nasıl belli oluyor Galatasaray’ın yüksek fizik gücü; vitesi hiç küçültmüyorlar. Atağa çıkan Trabzonspor’un ataklarını hızlıca durdurup, gol peşine düşüyorlar. Dakikalar 41’i gösterdiğinde tempo ister istemez düştü; Trabzonspor hareketlenir gibi ama bir gol girişiminde bulunamıyorlar. Devre de sonlanıyor…

Okan Buruk’dan Berkan-Yusuf, Abdullah Avcı’dan tek değişim Gbamin. Galatasaray yine hızlı oyununu sürdürüyor. Dk. lar 51’i gösterdiğinde Trezeguet, Yunus’un ayağına basıyor; Halil Umut Meler tereddüt etmeden penaltı noktasını gösteriyor. İtirazlar sürse de Var’ın da onaylamasıyla penaltı ve İcardi skoru 2-1’e getiriyor. Karın şiddeti azaldı ama muhteşem taraftarın şiddeti azalmıyor. Trabzonspor 61’den sonra daha çok gol bölgesine inse de, net bir gol fırsatı harcadıklarını göremiyoruz. Galatasaray fırsat kolluyor; Icardi Kerem paslaşmaları, gol gelebilir Uğurcan önlüyor. Maçın son bölümlerini giriyoruz ama Galatasaray’ın ‘yüksek fizik gücü’ bitmek bilmiyor. Üst üste Kerem, Icardi; Uğurcan’ı rahatsız ediyor. Kar şiddetini yeniden arttırdı, muhteşem taraftar durum mu onlarda durmak bilmiyor; takımlarını desteğe devam. Muslera’dan şahane bir kurtarış, eyvah sakatlığı devam ediyor; mecburen Okan girdi. Galatasaray’ın‘yüksek fizik gücü’ devam. Dk. 90 J.Boey, sende ne ciğer var be kardeşim. Önce direği yalayan şutu, ardından Kerem’e ince bir pas ve onun vuruşunda üst direkte patlayan top. O ne 12 dk. uzatma; Galatasaray oyunu soğutma peşinde ama Trabzonspor yükleniyor, Umut Bozok fırsatı harcadı. Bir son şans, Uğurcan da geldi gol atmaya , skor değişmedi. Halil Umut Meler’in düdüğü ve Galatasaray’ın unutulmayacak mutluluğu…"