Ousmane Dembele'den Kylian Mbappe iddialarına yanıt: 'Bunlar sadece dedikodu'

PSG ve Fransa Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ile arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dembele, sosyal medyada yer alan iddiaları önemsemediğini belirterek Mbappe ile aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

"BUNLAR SADECE DEDİKODU"

Ousmane Dembele, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu dedikoduların hiçbirine yorum yapmıyorum, yorum yapmak da istemiyorum. Bunlar sadece sosyal medyada çıkan önemsiz dedikodular. 29 yaşındayım, bunlara yorum yapmıyorum. Ben sahadaki olaylara odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE İLE HİÇBİR SORUN YOK"

Mbappe ile arkadaşlıklarının devam edip etmediği sorusuna da yanıt veren Dembele, "Konuştuk. Masada yan yana oturuyoruz. Hiçbir sorun yok" dedi.