Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ousmane Dembele'den Kylian Mbappe iddialarına yanıt: 'Bunlar sadece dedikodu'

Ousmane Dembele'den Kylian Mbappe iddialarına yanıt: 'Bunlar sadece dedikodu'

1.10.2026 19:50:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Ousmane Dembele'den Kylian Mbappe iddialarına yanıt: 'Bunlar sadece dedikodu'

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in 29 yaşındaki forveti Ousmane Dembele, Real Madrid'in 27 yaşındaki santrforu Kylian Mbappe ile ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

PSG ve Fransa Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Ousmane Dembele, Kylian Mbappe ile arasında anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dembele, sosyal medyada yer alan iddiaları önemsemediğini belirterek Mbappe ile aralarında herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Image

"BUNLAR SADECE DEDİKODU"

Ousmane Dembele, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu dedikoduların hiçbirine yorum yapmıyorum, yorum yapmak da istemiyorum. Bunlar sadece sosyal medyada çıkan önemsiz dedikodular. 29 yaşındayım, bunlara yorum yapmıyorum. Ben sahadaki olaylara odaklanmış durumdayım" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE İLE HİÇBİR SORUN YOK"

Mbappe ile arkadaşlıklarının devam edip etmediği sorusuna da yanıt veren Dembele, "Konuştuk. Masada yan yana oturuyoruz. Hiçbir sorun yok" dedi.

İlgili Konular: #fransa #kylian mbappe #Ousmane Dembele

İlgili Haberler

Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor!
Real Madrid'den 50 bin sayfalık dosya: Barcelona'nın kupalarını istiyor! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in Barcelona hakkında 50 bin sayfalık bir dosya hazırladığı kaydedildi. İspanyol basını, Real Madrid'in Barcelona'nın 17 yıllık süreçte kazandığı kupaları iade etmesini istediğini yazdı.
TFF'den bahis soruşturması... Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcısı da listede!
TFF'den bahis soruşturması... Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcısı da listede! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda görev yapmış yöneticileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Listedeki isimler arasında Iğdır FK'nin eski yöneticilerinden avukat Muhammet İsmail Sağlam da yer aldı. Muhammet İsmail Sağlam'ın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın başkanlığını yürüttüğü AKP Sosyal Politikalar biriminde başkan yardımcılığı yaptığı kaydedildi.
Nico O'Reilly'den Manchester City'ye kötü haber!
Nico O'Reilly'den Manchester City'ye kötü haber! İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin 21 yaşındaki savunmacısı Nico O'Reilly, sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.