Ousmane Diabate için İngiltere Premier Lig iddiası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ousmane Diabate, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Newcastle United, Gineli futbolcunun bonservisi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya vardı.

GENÇLERBİRLİĞİ KARARI

Avrupa'dan üç farklı teklif daha aldığı belirtilen Diabate'nin, Newcastle United'ın sunduğu projeyi tercih ettiği kaydedildi.

İngiliz ekibinin, Diabate'nin bonservisini alacağı ancak genç futbolcuyu gelişimini sürdürmesi ve düzenli forma giymesi amacıyla Gençlerbirliği'nde kiralık bırakacağı ifade edildi.

TRANSFER OLACAK FAKAT...

Böylece Diabate, önümüzdeki dönemde Ankara ekibinde forma giymeye devam ederken Newcastle United'ın oyuncusu olacak.