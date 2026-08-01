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Oyuncuyla anlaşma sağlandı: Galatasaray'da 'on numara' transferinde yeni gelişme

Oyuncuyla anlaşma sağlandı: Galatasaray'da 'on numara' transferinde yeni gelişme

1.08.2026 12:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Oyuncuyla anlaşma sağlandı: Galatasaray'da 'on numara' transferinde yeni gelişme

Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova forması giyen 21 yaşındaki on numara Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı ve Rus kulübü ile görüşmelere başladığı iddia edildi.

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Galatasaray'dan transferde Aleksey Batrakov hamlesi geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki oyuncunun kulübüne 'resmi ilgi mektubu' yollandı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı.

SEZON PERFORMANSI

Lokomotiv Moskova'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan genç oyuncu, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Batrakov'un, kulübü Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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