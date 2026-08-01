Oyuncuyla anlaşma sağlandı: Galatasaray'da 'on numara' transferinde yeni gelişme

Galatasaray'dan transferde Aleksey Batrakov hamlesi geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

21 yaşındaki oyuncunun kulübüne 'resmi ilgi mektubu' yollandı. Kulüpler arası resmi görüşmeler başladı.

SEZON PERFORMANSI

Lokomotiv Moskova'da geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan genç oyuncu, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 28 milyon Euro olarak gösterilen Batrakov'un, kulübü Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.