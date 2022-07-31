Ozan Kabak Hoffenheim'e golle 'Merhaba' dedi

31 Temmuz 2022 Pazar, 23:49

Almanya Kupası 1. Tur maçında Hoffenheim, Bölgesel Lig ekiplerinden Rödinghausen'e konuk oldu.

Mavi-beyazlılar ağır favori olduğu karşılaşmanın normal süresinde eşitliği bozamadı.

Rödinghausen, Hoffenheim karşısında kalesini gole kapatırken, uzatma anlarının son 5 dakikalık bölümünde Hoffenheim kilidi açtı.

Geçtiğimiz haftalarda 7 milyon Euro'ya Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak, dakika 85'te Benjamin Hübner'in yerine girdi, 115'te ise ağları sarsıp, kilidi kırdı.

118'de ise Grischa Prömel fileleri havalandırdı ve zor geçen maçta mavi-beyazlıları bir üst tura taşıdı.