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Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

29.08.2026 18:38:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Bundesliga'nın ilk haftasında Hoffenheim, deplasmanda Köln'e 3-2 mağlup oldu. Milli futbolcu Ozan Kabak, takımının ikinci golünü kaydetti.

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Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Köln ile Hoffenheim, Cologne Stadium'da karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı Daghim'in 27.dakikada golüyle 1-0 önde tamamlayan Hoffenheim, ikinci yarıda Köln'ün geri dönüşüne engel olamadı. 

Köln, 51. dakikada El Mala'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Hoffenheim, 67. dakikada Milli oyuncu Ozan Kabak'ın attığı golle yeniden öne geçti. Milli futbolcu, takımının 2-1'lik üstünlüğünde fileleri havalandırarak Bundesliga'nın ilk haftasında gol sevinci yaşadı.

Köln'de 72. dakikada Dallinga skoru 2-2'ye getirirken, aynı oyuncu 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ev sahibi ekibi 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Köln sahadan 3-2 galip ayrıldı.

İlgili Konular: #Hoffenheim #ozan kabak #Köln

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