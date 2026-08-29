Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Köln ile Hoffenheim, Cologne Stadium'da karşı karşıya geldi.
İlk yarıyı Daghim'in 27.dakikada golüyle 1-0 önde tamamlayan Hoffenheim, ikinci yarıda Köln'ün geri dönüşüne engel olamadı.
Köln, 51. dakikada El Mala'nın golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Hoffenheim, 67. dakikada Milli oyuncu Ozan Kabak'ın attığı golle yeniden öne geçti. Milli futbolcu, takımının 2-1'lik üstünlüğünde fileleri havalandırarak Bundesliga'nın ilk haftasında gol sevinci yaşadı.
Köln'de 72. dakikada Dallinga skoru 2-2'ye getirirken, aynı oyuncu 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak ev sahibi ekibi 3-2 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Köln sahadan 3-2 galip ayrıldı.